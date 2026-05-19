Hijos de Totó la Momposina: ¿quiénes son y a qué se dedican? Uno de ellos es músico

La cantautora y bailarina Sonia Bazanta Vides, más reconocida como la gran Totó La Momposina, era oriunda de Talaigua Nuevo, Bolívar, ella nació el 01 de agosto de 1940 y falleció en Celaya, México, acompañada de su hija Angélica y sus nietos, según confirmó su mánager.

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Con su partida, Colombia no solo pierde una cantante. Pierde una voz que durante más de seis décadas convirtió el folclor en memoria viva del país.

Entre los mensajes de despedida se pudo ver uno en especial, desde la cuenta oficial de la artista en Instagram escrito por sus hijos, con el siguiente texto:

“Hasta siempre querida Madre Totó la Momposina.

Con profundo dolor, nosotros sus hijos Marco Vinicio, Angelica María y Euridice Salome Oyaga Bazanta, anunciamos el fallecimiento de nuestra madre Sonia Bazanta Vides, más conocida como Totó la Momposina, rodeada de su familia en Celaya, México, el domingo 17 de Mayo. Causa, infarto al miocardio.

Totó fue una mujer que con su voz y entrega extraordinaria, llevó la cultura y la memoria del pueblo Colombiano a los rincones del mundo. Su alegría, luz, sabiduría, talento, generosidad y muchas otras virtudes marcaron la vida de innumerables personas”.

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¿Quiénes son los hijos de Totó la Momposina y a qué se dedican?

Totó la Momposina tuvo tres hijos: Marco Vinicio, Angelica María y Euridice Salome Oyaga Bazanta. Aquí le contamos más detalles de la vida de cada uno de ellos:

Marco Vinicio:

Además de ser hijo de la gran Totó la Momposina heredó su amor por el folclore y también es músico de profesión, fue una pieza fundamental en la agrupación de su madre, destacándose por décadas como multiinstrumentista siendo percusionista, arreglista y director musical de Totó La Momposina y sus Tambores desde 1975 hasta 2019.

Nacido en Bogotá, desde muy joven, fue inmerso en el universo rítmico y espiritual de los tambores, heredando no solo un oficio, sino toda una dinastía musical. Desde 1975, comenzó su camino profesional al lado de Totó la Momposina como percusionista, en 1991 asumió oficialmente las responsabilidades de percusionista principal, arreglista y director musical, funciones que desempeñó con maestría hasta 2019. Durante este tiempo, fue co-productor, arreglista y alma sonora de álbumes que marcaron hitos en la historia de la música tradicional colombiana: La Colombie (1983), La Candela Viva (1993), Carmelina (1995), Pa’ Cantó (2000), La Bodega (2010), El Asunto (2014) y la reedición Tambolero (2015).

Angelica María:

A diferencia de su hermano que se dedicó de lleno a la música, Angélica María es odontóloga de profesión. Sin embargo, siempre ha estado profundamente vinculada al legado cultural de su madre y ha participado activamente como corista y bailarina en varias de las presentaciones y producciones discográficas de “Los Tambores de Totó”.

Junto con sus hermanos, Marco Vinicio y Eurídice Salomé, siempre se mantuvo al frente del cuidado y la preservación de la obra de su madre.

Euridice Salomé:

Es la menor de los hijos de Totó la Momposina, junto con sus hermanos Marco Vinicio y Angélica María, forma parte de la dinastía musical que acompaña y preserva el legado de su madre en la música tradicional colombiana y los bailes cantados. A lo largo de los años, Eurídice y su hermana Angélica han estado vinculadas al grupo musical de Totó.

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