Tres grandes preocupaciones de Europa por bloqueo en el estrecho de Ormuz y las acciones de EE.UU.

En diálogo con 6AM W, Belén Martínez Carbonell, secretaria general del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), se refirió a la decisión de Donald Trump de cancelar el ataque de Estados Unidos a Irán previsto parta este martes luego de la petición de sus aliados árabes.

Aunque desconoce cuál será el siguiente paso del gobierno de EE.UU., resaltó que desde la SEAE ha seguido atentamente los diferentes episodios del conflicto y recordó que hicieron un esfuerzo diplomático para que se llegue a un acuerdo diplomático.

Preocupaciones de la UE por cierre del estrecho de Ormuz:

Anotó que son tres las preocupaciones que tienen desde el Viejo Continente por el bloqueo en el estrecho de Ormuz:

El impacto energético puede afectar a algunas partes del mundo

La seguridad alimentaria de forma indirecta: un tercio de los fertilizantes pasan por esa parte del mundo

Las presiones en la inestabilidad macrofinanciera de muchos países.

Ante esto, resaltó que la Unión Europea sigue apoyando un proyecto de paz para solucionar el conflicto en Medio Oriente, algo por lo que no se los encontrará en la cabeza de ninguna agresión; “lo que sí son esfuerzos diplomáticos, apoyar y minimizar el impacto de todo”.

¿Qué significaría que el estrecho de Ormuz tenga peaje de Irán?

Explicó que aunque esa es una de las cosas que se escucha, no está comprobado que vaya a ser así. Por eso, mencionó que la UE aboga para que el tránsito a través del estrecho de Ormuz, como el de otros, sea libre y sin peaje.

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