Indumil confirmó revelación de Caracol Radio: pruebas del fusil ‘Jaguar’ dejó dos militares heridos

La Industria Militar de Colombia, Indumil, confirmó que durante las pruebas de validación técnica y operacional del fusil Jaguar, realizadas entre el 14 y el 16 de mayo en el Centro Nacional de Entrenamiento (CENAE) de Tolemaida, se registraron incidentes relacionados con fallas en el sistema de cierre del arma.

El pronunciamiento se conoce días después de que Caracol Radio revelara imágenes de una explosión ocurrida durante ejercicios de tiro controlado con uno de los fusiles, hecho que dejó dos integrantes de la fuerza pública lesionados por esquirlas.

En el comunicado, Indumil aseguró que “en dos de los fusiles evaluados se presentó una liberación no controlada de gases asociada a condiciones de cierre mecánico no óptimas”.

Además, indicó que los eventos registrados estarían relacionados con “ajustes del sistema de cierre y aseguramiento del cañón”, aspectos que, según la entidad, hacen parte de la fase de validación y fortalecimiento técnico del fusil.

La entidad confirmó que el técnico y el suboficial involucrados recibieron valoración médica y que las lesiones registradas fueron superficiales, “únicamente en uno de los participantes”.

Las imágenes conocidas por Caracol Radio muestran daños en piezas del fusil Jaguar y fragmentos metálicos expulsados tras la explosión ocurrida durante las pruebas adelantadas en el polígono de tiro de Tolemaida.

Pese a los incidentes, Indumil señaló que las pruebas continuaron con delegados de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional como observadores y evaluadores técnicos del proceso.

Actualmente, según la entidad, se mantiene en ejecución un “plan estructurado de optimización, ajuste y revalidación técnica del sistema” antes de consolidar el desarrollo operacional e industrial del fusil ‘Jaguar’.