Ocho capturados por homicidios y tráfico de droga en el Eje Cafetero. Son integrantes de Cordillera

Pereira

Un amplio operativo coordinado por la Policía Nacional permitió la captura de ocho presuntos integrantes de la estructura ‘Demetrio’, señalada como brazo armado de la organización criminal ‘Cordillera’, con injerencia en el Eje Cafetero.

La operación se ejecutó de manera simultánea en Pereira, Dosquebradas y Santa Rosa de Cabal (Risaralda), así como en Chinchiná (Caldas), Quimbaya (Quindío) y Soledad (Atlántico), mediante seis diligencias de allanamiento y registro que permitieron ubicar a los implicados.

Entre los capturados se encuentran alias ‘Nea’ y ‘Cartago’, señalados como presuntos coordinadores de homicidios dentro de la estructura, que deberán responder por delitos como homicidio, concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes.

Asimismo, dentro del proceso investigativo se incluyó la imputación contra alias ‘Tefany’, que contaba con circular azul de Interpol, solicitada por Brasil, y la captura en flagrancia de dos personas por el delito de receptación.

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El coronel Óscar Ochoa, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, indicó que este grupo venía operando desde 2024 como el componente armado de ‘Cordillera’, ejecutando homicidios selectivos y hechos de alto impacto en la región.

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A los detenidos se les atribuye participación en más de 15 homicidios ocurridos en 2025, de los cuales cinco ya han sido judicialmente comprobados, además de una tentativa de homicidio.

“Una operación que significó más de un año de investigación, un trabajo especializado y de inteligencia por parte del Bloque de Búsqueda con la captura de ocho sicarios de ‘Cordillera’. Estos sicarios estaban comprometidos desde el año pasado con los hechos de las casas de pique y la violencia desproporcionada que hubo entre 2024 y 2025 en nuestra ciudad. Dentro de los ocho capturados, los más importante son alias ‘Nea’ y alias ‘Cartago’, sicarios al servicio de esta estructura, afirmó el alto oficial.

El coronel Ochoa también confirmó que se ofrecen hasta $50 millones de recompensa para quien brinde información que permita la captura de alias ‘Juangui’, uno de los máximos cabecillas de ‘Cordillera’ y que estaría al frente de decisiones sobre casos de homicidio en el área metropolitana.

“Por alias ‘Juangui’, ya le hemos ofrecido una recompensa de %50 millones y estamos evaluando con nuestro Ministerio de Defensa subirlo a $500 millones. Estos son los cabecillas que debemos capturar y por eso la Metropolitana de Pereira ha trabajado arduamente en capturar a estos ocho sicarios que varios homicidios nos han ejecutado”, concluyó el coronel Ochoa.

Las autoridades confirmaron que este grupo también estaría relacionado con dos casos de desaparición forzada y un hecho de desmembramiento en Pereira, lo que evidencia la gravedad de su accionar.

El grupo centraba sus operaciones en sectores como San Judas y El Balso, en Dosquebradas y algunos sectores de Cuba en Pereira, zonas estratégicas para el tráfico de estupefacientes, donde generaban ingresos ilícitos que superarían los $1.000 millones mensuales.

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Con este resultado se logra un golpe significativo a la capacidad operativa y violenta de ‘Cordillera’, debilitando su control territorial y su accionar delictivo en el Eje Cafetero.

Las investigaciones continúan para identificar a otros posibles integrantes de esta red y avanzar en su total desarticulación.