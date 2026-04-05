¿Cómo puede regularizar a un menor de edad venezolano en Colombia? Lista de requisitos de Migración

La Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela, R4V expone que la población venezolana asciende a más de 2′800.000 personas, según las cifras más actualizadas de la asociació.

Del total, al menos 2,35 millones cuentan con un estatus regular, un mecanismo al que se puede llegar por medio de varios mecanismos y varias opciones de documentación, como las visas, la cédula de extranjería o, desde 2021, el Estatuto Temporal de Protección para Venezolanos

Según la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), “un poco más que un tercio de las personas refugiadas a nivel mundial” se encontraban en cinco países, incluyendo a Colombia, con casi tres millones de ellas, solamente por debajo de Irán y Turquía.

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¿Cómo regularizar la permanencia temporal de un venezolano menores de edad en Colombia?

​El Permiso por Protección Temporal es documento de identificación, que autoriza a los migrantes venezolanos a permanecer y a ejercer cualquier actividad u ocupación legal en Colombia. Actualmente sólo pueden iniciar el trámite los menores de 18 años que estén estudiando o en algún programa del ICBF y hasta el 30 de mayo de 2031.

Para regularizar la protección temporal de un venezolano menor de edad debe seguir los pasos a continuación:

Debe verificar que el menor de edad se encuentre vinculado a un Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos (PARD) y adolescentes y jóvenes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) o se encuentren matriculados en una institución educativa en los niveles de educación inicial, preescolar, básica y media.

Posteriormente los padres o la autoridad administrativa debe realizar el proceso de prerregistro del menor en el Registro Único para Migrantes Venezolano en el siguiente enlace: https://apps.migracioncolombia.gov.co/Authorization/Home/Login?returnType=None

En este prerregistro deben ingresar los datos biográficos, fotografía y de domicilio, anexar los documentos que acrediten la identidad del menor (pasaporte, acta de nacimiento venezolana, cédula de identidad venezolana y Permiso Especial de Permanencia) y diligenciar la encuesta socioeconómica. Se emitirá una constancia del prerregistro.

Una vez finalizado el prerregistro debe agendar la cita para el registro biométrico presencial, deberá acudir a la cita con sus padres, adulto responsable o autoridad administrativa, y presentar los documentos cargados en el prerregistro virtual.

deberá acudir a la cita con sus padres, adulto responsable o autoridad administrativa, y presentar los documentos cargados en el prerregistro virtual. Una vez se han realizado los anteriores pasos, Migración Colombia dará respuesta en los 90 días posteriores a la realización del registro biométrico presencial y le indicarán si fue aprobada la solicitud o no.

y le indicarán si fue aprobada la solicitud o no. En caso que sea aprobado el PPT, se le enviará el documento de forma virtual dentro de los 30 días siguientes a la decisión y se le informará el punto al que debe acercarse para que le sea entregado el documento físico, para reclamarlo deberá aportar los documentos aportados en prerregistro y los que acrediten la filiación, el cuidado o la situación administrativa en relación con el menor.

Lista de requisitos para que venezolanos puedan obtener el Permiso por Protección Temporal

Para que los venezolanos tengan este permiso deberán cumplir con una serie de requisitos. Esta es la lista:

Estar incluido en el Registro Único de Migrantes

No tener antecedentes, anotaciones ni procesos administrativos o judiciales en curso.

No tener en curso investigaciones administrativas migratorias.

No tener en su contra medidas de expulsión, deportación o sanción económica vigente.

No tener en curso investigaciones o condenas por delitos cometidos en Colombia.

¿Qué beneficios tienen los venezolanos con Permiso por Protección Temporal?

El Gobierno ha señalado que los migrantes regularizados con el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos pueden ejercer cualquier actividad u ocupación legal en el país, “incluidas aquellas que se desarrollen en virtud de una vinculación o de contrato laboral, sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos establecidos en el ordenamiento jurídico colombiano para el ejercicio de las actividades reguladas.”

Además, los venezolanos mientras tengan este permiso podrán acumular el tiempo de su permanencia para aplicar a una Visa Tipo R. “Este beneficio también aplica a aquellos que sean titulares de PEP vigente a la fecha de entrada en vigencia.”

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