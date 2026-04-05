Joven perdió la vida tras bala perdida en ataque sicarial en el barrio La Alboraya, en Barranquilla

Como Arturo Alfonso Ahumada Solís, de 30 años, fue identificado que perdió la vida tras resultar herido con una bala perdida en un ataque sicarial en el barrio La Alboraya en la madrugada de este domingo.

Según el informe policial, fue impactado cuando departía con unos amigos en una terraza cuando se registró el hecho y perdió la vida cuando estaba siendo atendido en un centro asistencial.

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Policía investiga posible retaliación entre bandas

El ataque sicarial iba dirigido contra Pedro Junior Haydar Sarabia, de 21 años, quien fue abordado por dos hombres a bordo de una moto en la carrera 8 con calle 41, quienes le dispararon sin mediar palabras.

Sobre esta persona se conoció que tenía dos anotaciones judiciales, y la Policía investiga si el hecho obedece a una retaliación entre ‘Los Costeños’ y ‘Los Pepes’.