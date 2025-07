Menores de edad en Quindío siguen siendo utilizados para delinquir, aunque también son víctimas

Armenia

En el Quindío, alertan por la utilización de menores de edad por parte de las bandas delincuenciales para delinquir en especial para el sicariato, dos menores de edad fueron asesinados en el municipio de Montenegro.

El secretario del Interior del Quindío, Jaime Andrés Pérez indicó que “Nosotros rechazamos rotundamente desde el gobierno departamental, el gobernador ha sido enfático en este tipo de situaciones, vamos acelerar los procesos investigativos. Estamos analizando si tienen alguna relación con los homicidios que ocurrieron en la ciudad de Armenia.

Muy pronto tendremos resultados, vamos a realizar capturas, pero aquí queda evidenciado que es un conflicto, digamos, en temas de microtráfico. Es una guerra que se están involucrando menores de edad.

Lamentablemente, por eso es que también hacemos un al gobierno nacional para que replanteen, digamos, que exista una reforma a la justicia, porque es que estamos viendo que están siendo utilizados los menores de edad conscientes de la situación, menores de edad para algunos aspectos, pero mayores para otros. Entonces, pues aquí la norma y la ley tiene que ser muy drástica para también para para algunos menores de edad que están delinquiendo.

Estamos viendo que algunos menores de edad no solo asesinan una sola vez, sino que ya cogieron de costumbre el asesinato y la teoría que tienen quien lo contratan es que como no lo judicializan, entonces no tiene ningún inconveniente. Eso inclusive lo ha advertido la defensoría del pueblo, no es un secreto para nosotros y Montenegro ha tenido una afectación muy grande y no solo Montenegro, sino Armenia.