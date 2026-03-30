Menor de edad fue asesinado con arma de fuego en un corregimiento de Calarcá, Quindío

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El hecho se registró en la noche del domingo 29 de marzo a las afueras del establecimiento comercial Café Alfredo ubicado en el parque principal del corregimiento de Barcelona en Calarcá donde fue asesinado con arma de fuego Juan Esteban Osorio Romero de 17 años de edad.

El reporte lo entregó la corregidora, Melissa Quitian quien dio a conocer que el adolescente se encontraba departiendo con su núcleo familiar en el lugar cuando fue atacado por un hombre que le ocasionó tres impactos con arma de fuego a la altura de la cabeza quien posteriormente huyó con rumbo desconocido hacia la vía que conduce al municipio de Calarcá.

“Lamentablemente, tenemos que informar que el día 29 de marzo del 2026, aproximadamente a las 7 p.m. se presentó un hecho aquí en nuestro corregimiento, un hecho violento con arma de fuego en el establecimiento comercial Alfredo, ubicado en el parque principal del corregimiento de Barcelona. Según el reporte oficial que nos da la Policía es un adolescente de 17 años, Juan Esteban Osorio Romero, quien se encontraba departiendo con su núcleo familiar en el lugar fue atacado por un sujeto que le ocasionó varios impactos con arma de fuego a la altura de la cabeza", manifestó.

Destacó que en el mismo caso resultó herido un hombre identificado como Jhon Javier Osorio Zapata de 41 años de edad, familiar de la víctima mortal, quien presentó una herida por arma de fuego en el brazo derecho y fue trasladado a centro asistencial para la atención médica pertinente.

“También informar que en el mismo hecho resultó lesionado otro ciudadano, adulto que se llama John Javier Osorio Zapata de 41 años de edad, familiar del menor de edad, quien se encuentra en este momento en el Hospital La Misericordia de Calarcá con una herida que se presenta en el brazo derecho y que en este momento se encuentra ya en valoración especializada", dijo.

Sostuvo que de acuerdo a la información entregada por la Policía los dos hechos están relacionados y están en materia de investigación para lograr dar con los responsables.

Dijo que desde la corregiduría rechazan este tipo de situaciones, envían una voz de solidaridad con la familia afectada como llamar a los ciudadanos que si tienen alguna información la den a conocer a las autoridades competentes.

Con este nuevo caso ya son 54 homicidios registrados en el departamento en lo que va del año.