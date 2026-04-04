Alta afluencia de vehículos y turistas al municipio de Salento, Quindío durante la Semana Santa

Armenia

Sin duda uno de los sitios predilectos para los turistas es el municipio de Salento y el Valle de Cocora por lo que ante la alta demanda se generan los problemas de movilidad.

En las últimas horas se registraron largas filas de vehículos a la entrada del municipio por lo que las autoridades establecieron el acompañamiento y regulación para lograr el flujo y mitigar la congestión.

El secretario de Turismo, Edison Hernán Espinosa sostuvo que establecen los planes de contingencia correspondientes a través de dos puntos de control y en el sector de Boquía realizan la intervención para regularizar el ingreso de buses teniendo en cuenta que continúa vigente el decreto que prohíbe este tipo de vehículos con capacidad superior a 30 pasajeros.

“Venimos trabajando desde la semana pasada un trabajo conjunto donde se está desarrollando unos planes de contingencia, tanto en el Valle del Cocora, donde tenemos dos puntos de control. También estamos ubicados en la parte de Boquía, un lugar también estratégico para controlar el tema de los buses teniendo en cuenta el decreto relacionado con la capacidad de los buses desde 30 a 40 pasajeros. Entonces, ahí tenemos un control", mencionó.

Destacó que de la mano con la Policía también trabajan de la mano en cuanto al espacio público y también realizando seguimiento a los hoteles y restaurantes para garantizar la seguridad de los visitantes.

Reconoció que el 80% de las personas que ingresan al municipio de Salento se dirigen hacia el Valle de Cocora puesto que las palmas de cera y los paisajes son un atractivo imperdible.

“Se han desplazado a diferentes atractivos turísticos, sea para el Cocora que tiene casi el 80%, otros se han desplazado directamente al Camino Nacional, Ruta del Café y otros que están en el casco urbano. Asimismo, le damos gracias a todas las autoridades del departamento por el apoyo. Digamos que un trabajo conjunto que hace el señor alcalde de Santiago Ángel Morales para que los habitantes y turistas se sientan conformes acá en el municipio", dijo.

Indicó que solo el viernes santo ingresaron 2.645 vehículos a Salento y al Valle de Cocora 1.520 y el jueves santo fueron más de 8.000 personas y 1.900 vehículos al municipio.