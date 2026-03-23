De la crisis a la reactivación: Urabá antioqueño apuesta por el turismo en Semana Santa

Luego de que la emergencia climática golpeara con fuerza al Urabá antioqueño, provocando el cierre temporal de más de 30 hoteles y la pérdida de al menos 500 empleos directos, la región comienza a mostrar señales de recuperación.

“La región de Urabá se viene consolidando. Hemos realizado jornadas de limpieza de playas y hoy están totalmente limpias, listas para recibir a turistas y visitantes durante Semana Santa”, afirmó Karen Martínez, de la Corporación Turística de Urabá.

El Urabá antioqueño, reconocido como el eje bananero del departamento, ofrece a sus visitantes la posibilidad de disfrutar de su riqueza agrícola, cultural y gastronómica. Como parte de su agenda, se celebrará el Festival del Dulce: el 28 y 29 de marzo en Apartadó, y el 30 y 31 en Turbo.

“Los visitantes pueden disfrutar de dulces de papaya, maracuyá, banano, coco y muchas otras preparaciones tradicionales que sorprenden a quienes llegan a la región”, destacó Martínez.

Turbo, precisamente, es uno de los puntos clave del desarrollo regional con la entrada en funcionamiento de Puerto Antioquia, un proyecto estratégico que impacta no solo al Urabá, sino a todo el departamento y al país. Este corredor costero abarca municipios como Necoclí, San Juan de Urabá y Arboletes, a lo largo de 515 kilómetros de litoral.

“La invitación es a conocer la riqueza cultural del Urabá, que nos diferencia del resto de Antioquia por nuestra salida al mar”, señaló Martínez. Además, resaltó la importancia histórica de municipios como Necoclí, donde llegaron los españoles en 1501.

La reactivación turística también se impulsa a través de la campaña #ViveUrabá, que invita a los visitantes a compartir sus experiencias en redes sociales, promoviendo así el turismo y la generación de empleo en la región.