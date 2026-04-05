DT del Minnesota United actualiza la condición médica de James Rodríguez

James Rodríguez durante uno de sus partidos disputados con el Minnesota United. (Photo by Minnesota United FC/MLS via Getty Images) / Minnesota United FC

James Rodríguez continúa ausente de las canchas, luego de presentar un fuerte cuadro de deshidratación tras el amistoso ante la selección de Francia. La Federación Colombiana de Fútbol informó días atrás la situación, la cual fue reafirmada por su club, el Minnesota United.

Tras tres días hospitalizado, el volante continúa con su recuperación en casa y su regreso a la competencia es incierto. Minnesota logró este sábado su segundo triunfo de la MLS, imponiéndose como visitante 1-2 a LA Galaxy.

El neozelandés Cameron Knowles, entrenador del equipo donde milita el cucuteño, actualizó la condición médica de James, en la rueda de prensa posterior al partido disputado en el Dignity Health Sports Park de Carson.

“El va día a día con el cuidado de nuestro cuerpo médico. Obviamente está en casa, descansando y ha estado afuera unos días. Nuestro cuerpo médico ha estado en contacto constante con él, tenemos médicos en Minnesota evaluándolo e iremos integrándolo en la medida que los médicos lo vean adecuado”, comentó Knowles.

El estratega reconoció que su proceso de adaptación no ha sido “limpio”, debido a que no pudo hacer pretemporada con el club y ahora ha tenido que cortar su ritmo de competencia a raíz de esta situación.

“Se perdió la pretemporada, ahora esto, no ha sido del todo limpia su adaptación, pero cuando ves cómo entró en el equipo, su profesionalismo, sus hábitos en el equipo, todo excepcional. Ha mostrado mucha humildad en su manera de unirse al grupo, es querido y respetado entre todos, ha trabajado duro y ojalá pueda estar saludable pronto y lo podamos tener de vuelta con el grupo”, concluyó al respecto.

Minnesota volverá a jugar hasta el próximo sábado 11 de abril cuando visite a San Diego. Con el triunfo ante LA Galaxy, el equipo de James Rodríguez llegó a 8 puntos, ubicándose parcialmente en la novena posición de la Conferencia Oeste.

En lo corrido del 2026, James apenas registra dos partidos disputados con el equipo estadounidense, ambos como suplente, para un saldo de 39 minutos de juego.