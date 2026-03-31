🔴 RD Congo vs Jamaica EN VIVO siga el minuto a minuto del partido por el repechaje al Mundial 2026
El ganador de está llave será la selección que complete el grupo K en dónde se encuentra la Selección Colombia
República Democrática del Congo y Jamaica se enfrentan en una serie clave del repechaje intercontinental en busca de un cupo a la Copa del Mundo 2026.
El conjunto africano estuvo muy cerca de lograr la clasificación directa, pero terminó quedándose corto tras ser superado por Senegal, finalizando a solo dos puntos del liderato de su grupo. Esto lo obligó a disputar esta instancia, en la que previamente tuvo que superar a selecciones como Camerún y Nigeria. Gracias a su posición en el ranking mundial, logró avanzar directamente a esta final del play-off.
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Además, llega en un gran momento futbolístico, tras vencer 2-0 a Bermudas en un amistoso reciente. Su racha también respalda su favoritismo: acumula diez partidos sin perder en los 90 minutos (7 victorias y 3 empates), lo que lo mantiene con confianza de cara a este decisivo encuentro.
Por su parte, Jamaica tampoco logró la clasificación directa en la CONCACAF, quedando por detrás de Curazao por apenas un punto. La selección caribeña busca regresar a una Copa del Mundo tras su única participación en la Copa del Mundo Francia 1998.
Tras ese fracaso, el técnico Steve McClaren dejó su cargo y fue reemplazado de manera interina por Rudolph Speid, quien ha tenido un impacto inmediato: tres victorias en tres partidos, sin recibir goles.
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Siga acá el minuto a minuto del partido
Partido en tramite
Posesión del balón en la mitad de la cancha
Se aproxima Jamaica
Jamaica juega en terreno de Congo sin mucha profundidad
Partido en tramite
Congo maneja el ritmo del partido
inicia el Segundo Tiempo
Rueda el balón en el Estadio AKRON
Termina el primer tiempo del partido
RD Congo 0-0 Jamaica
Tres minutos más de juego
Se adicionan minutos
Partido en tramite
Jamaica comienza a jugar directo y ha generar llegadas al arco de Congo
Partido en tramite
Posesión del balón a cargo de Jamaica
Partido en tramite
Posesión del partido en tramite
Se reanuda el juego
Vuelve a rodar el balón luego del minuto de hidratación
Posesión del balón dividida
Posesión del balón dividida en la mitad de la cancha
Congo maneja el ritmo del partido
Congo juega en terreno de Jamaica
Partido en tramite
Congo juega en terreno de Jamaica
Se anula el gol
Tuvo el primero Congo para irse adelante en el marcador pero Cedric Bakambu se encontraba en fuera de juego antes de rematar
Inicia el partido
Rueda el balón en el Estadio AKRON
Titular de Jamaica
Titular de RD Congo
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RD Congo vs Jamaica