🔴 RD Congo vs Jamaica EN VIVO siga el minuto a minuto del partido por el repechaje al Mundial 2026

República Democrática del Congo y Jamaica se enfrentan en una serie clave del repechaje intercontinental en busca de un cupo a la Copa del Mundo 2026.

El conjunto africano estuvo muy cerca de lograr la clasificación directa, pero terminó quedándose corto tras ser superado por Senegal, finalizando a solo dos puntos del liderato de su grupo. Esto lo obligó a disputar esta instancia, en la que previamente tuvo que superar a selecciones como Camerún y Nigeria. Gracias a su posición en el ranking mundial, logró avanzar directamente a esta final del play-off.

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Además, llega en un gran momento futbolístico, tras vencer 2-0 a Bermudas en un amistoso reciente. Su racha también respalda su favoritismo: acumula diez partidos sin perder en los 90 minutos (7 victorias y 3 empates), lo que lo mantiene con confianza de cara a este decisivo encuentro.

Por su parte, Jamaica tampoco logró la clasificación directa en la CONCACAF, quedando por detrás de Curazao por apenas un punto. La selección caribeña busca regresar a una Copa del Mundo tras su única participación en la Copa del Mundo Francia 1998.

Tras ese fracaso, el técnico Steve McClaren dejó su cargo y fue reemplazado de manera interina por Rudolph Speid, quien ha tenido un impacto inmediato: tres victorias en tres partidos, sin recibir goles.

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