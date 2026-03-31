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31 mar 2026 Actualizado 22:24

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Deportes | fútbol | Mundial de fútbol

🔴 RD Congo vs Jamaica EN VIVO siga el minuto a minuto del partido por el repechaje al Mundial 2026

El ganador de está llave será la selección que complete el grupo K en dónde se encuentra la Selección Colombia

RD Congo vs Jamaica / Composición Caracol Radio

RD Congo vs Jamaica / Composición Caracol Radio

RD Congo vs Jamaica / Composición Caracol Radio

República Democrática del Congo y Jamaica se enfrentan en una serie clave del repechaje intercontinental en busca de un cupo a la Copa del Mundo 2026.

El conjunto africano estuvo muy cerca de lograr la clasificación directa, pero terminó quedándose corto tras ser superado por Senegal, finalizando a solo dos puntos del liderato de su grupo. Esto lo obligó a disputar esta instancia, en la que previamente tuvo que superar a selecciones como Camerún y Nigeria. Gracias a su posición en el ranking mundial, logró avanzar directamente a esta final del play-off.

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Además, llega en un gran momento futbolístico, tras vencer 2-0 a Bermudas en un amistoso reciente. Su racha también respalda su favoritismo: acumula diez partidos sin perder en los 90 minutos (7 victorias y 3 empates), lo que lo mantiene con confianza de cara a este decisivo encuentro.

Por su parte, Jamaica tampoco logró la clasificación directa en la CONCACAF, quedando por detrás de Curazao por apenas un punto. La selección caribeña busca regresar a una Copa del Mundo tras su única participación en la Copa del Mundo Francia 1998.

Tras ese fracaso, el técnico Steve McClaren dejó su cargo y fue reemplazado de manera interina por Rudolph Speid, quien ha tenido un impacto inmediato: tres victorias en tres partidos, sin recibir goles.

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Siga acá el minuto a minuto del partido

Hay nuevos mensajes
60'

Partido en tramite

Posesión del balón en la mitad de la cancha

55'

Se aproxima Jamaica

Jamaica juega en terreno de Congo sin mucha profundidad

50'

Partido en tramite

Congo maneja el ritmo del partido

45'

inicia el Segundo Tiempo

Rueda el balón en el Estadio AKRON

45'

Termina el primer tiempo del partido

RD Congo 0-0 Jamaica 

45+'

Tres minutos más de juego

Se adicionan minutos

40'

Partido en tramite

Jamaica comienza a jugar directo y ha generar llegadas al arco de Congo

 

35'

Partido en tramite

Posesión del balón a cargo de Jamaica

30'

Partido en tramite

Posesión del partido en tramite

25'

Se reanuda el juego

Vuelve a rodar el balón luego del minuto de hidratación

20'

Posesión del balón dividida

Posesión del balón dividida en la mitad de la cancha

15'

Congo maneja el ritmo del partido

Congo juega en terreno de Jamaica 

 

10'

Partido en tramite

Congo juega en terreno de Jamaica

5'

Se anula el gol

Tuvo el primero Congo para irse adelante en el marcador pero Cedric Bakambu se encontraba en fuera de juego antes de rematar

0'

Inicia el partido

Rueda el balón en el Estadio AKRON

Titular de Jamaica

Titular de RD Congo

¡Bienvenidos al minuto a minuto del partido !

RD Congo vs Jamaica

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