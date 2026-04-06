¿“Buen día” o “buenos días”? Así se dice correctamente el saludo más popular en español según la RAE. Getty Images

Aunque la lengua se construye todos los días, en las interacciones cotidianas y a través de las diferentes formas que tiene cada cultura de apropiarse de la misma, el español cuenta con una institución como la RAE, dedicada a unificar y regular el idioma.

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En ese sentido, ante la mayoría de dudas que surgen en la cotidianidad, las personas suelen consultar a la Real Academia Española para conocer la forma adecuada en la que se escribe, se pronuncia, se interpreta o se emplea una palabra o expresión popular.

De igual manera, la institución corresponde constantemente a las solicitudes del público y se preocupa por responder ante la mayoría de interrogantes que se hacen populares en internet. Así las cosas, algunas de las preguntas más básicas que recibe la RAE están relacionadas con expresiones que las personas usan cotidianamente, como, por ejemplo, el saludo “buenos días”.

¿Se dice “buen día” o “buenos días”?

Aunque la expresión “buenos días” es la más común al momento de despedirse o saludar, la RAE reconoce que la variante “buen día” también se usa ampliamente, sobre todo en el área rioplatense de América del Sur, en países como Argentina, Paraguay y Uruguay.

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En este contexto, la RAE explicó en un artículo de su sección “Español al día” que “las dos formas de saludo —y también de despedida— son correctas y significan lo mismo"; por lo tanto, ambas son válidas.

La RAE señala que el uso del plural “buenos días” como opción tradicional y aún hoy predominante en el español general “puede deberse a la analogía con otros plurales expresivos típicos de salutaciones y fórmulas de cortesía (saludos, recuerdos, gracias, felicidades, etc.)”.

La institución aclara también que la preferencia por una u otra forma depende en gran medida de la zona geográfica de su aplicación.

¿En qué lugares se dice “buen día”?

La RAE señala específicamente que la fórmula “buen día” no se usa en España, sino en América, donde se emplea de forma paralela con “buenos días” en gran parte del continente.

Su mayor preferencia en el área del Río de la Plata se explica, de acuerdo con la Academia, con el influjo de idiomas como el italiano, que presenta fórmulas de saludo, las cuales suelen utilizarse en singular, como es el caso de buon giorno.

La entidad señala que, aunque ambas fórmulas se pueden usar también como despedida, en este caso “buen día” está más extendido, incluso en España, usualmente de la mano de la expresión que tengas/tenga/tengáis/tengan un buen día.