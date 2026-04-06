Impacto del Mundial 2026 en el comercio colombiano: Este es el electrodoméstico que más se compra

A tan solo unos meses del inicio de la Copa Mundial de Fútbol, que comenzará el 11 de junio en Estados Unidos, México y Canadá, el comercio colombiano se prepara para uno de sus ciclos de consumo más dinámicos. Según estimaciones de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), en las jornadas de partido de la Selección Colombia las ventas de televisores, alimentos y bebidas crecen entre 30 % y 50 %, aunque este año la fiebre mundialista llega en medio de una desaceleración del comercio minorista y un contexto de cautela en el gasto de los hogares, lo que pone sobre la mesa un dilema de fondo: la demanda existe, pero la capacidad de pago no siempre la acompaña.

Lea también: Mundial 2026: ¿En qué va la boletería y cómo comprar boletas?

A nivel nacional, se reportó que para Rusia 2018 el país registró cerca de 2,1 millones de unidades vendidas y para Qatar 2022 se alcanzaron 1,49 millones a septiembre, con un crecimiento de 29,4 % frente al mismo periodo de 2021. Asimismo, la Encuesta Mensual de Comercio del DANE evidenció que al cierre de las eliminatorias en septiembre de 2025 las ventas de televisores y equipos de sonido crecieron un 22 % en los últimos doce meses, muy por encima del promedio general del comercio minorista que creció al 8,4 %. Además, un estudio de la Comisión de Regulación de Comunicaciones indica que para 2024 el 92,71 % de los hogares colombianos cuenta con al menos un televisor, lo que reafirma la centralidad de este dispositivo en la vida doméstica del país.

Para el Mundial de 2026, Fenalco proyecta un incremento inicial entre 5 % y 7 % en ventas de televisores, y los analistas del sector advierten que estas cifras podrían quedarse cortas, pues cuando la Selección participa el consumo tecnológico tiende a dispararse. A ello se suma que la demanda se ha desplazado hacia pantallas de 50 a 65 pulgadas con tecnologías de mayor valor, lo que ha llevado a que el precio promedio de compra se ubique actualmente entre $1 y $6 millones.

Más información: Mundial 2026: Conozca los estadios en los que se disputará la Copa del Mundo

Sin embargo, esa emoción mundialista choca con una realidad estructural. De acuerdo con el Reporte de Inclusión Financiera 2024, elaborado por Banca de las Oportunidades y la Superintendencia Financiera, solo el 35,5 % de la población adulta accede a crédito con entidades del sistema financiero formal, y aunque al considerar fuentes no financieras como comercio y telefonía la cifra sube al 50,5 %, eso aún deja a casi la mitad de los adultos colombianos sin mecanismos para financiar compras de mayor valor. La propia Paola Arias, directora de Banca de las Oportunidades, ha señalado que “el mercado de crédito sigue enfrentando retos estructurales para fortalecerse y crecer”, al tiempo que la cartera bruta como porcentaje del PIB se ha reducido a niveles de profundización de hace una década.

En ese contexto, la llegada del Mundial se perfila no sólo como un motor de ventas sino como un catalizador para la adopción de nuevas formas de financiación que permitan a los hogares colombianos acceder a bienes de mayor valor, mejorar su planificación financiera y generar un crecimiento más sostenible para el sector comercio.

Escuche Caracol Radio EN VIVO: