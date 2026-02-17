Procuraduría abrió investigación a exgerente de EMSSANAR por presunto uso indebido de recursos

Pasto-Nariño

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria al expresidente ejecutivo y representante legal de EMSSANAR EPS S.A.S., José Homero Cadena Bacca, por el presunto uso indebido de recursos de la entidad para el pago derivado de una sentencia judicial.

La delegada Disciplinaria de Instrucción para la Economía y la Hacienda Pública indicó que el funcionario habría avalado usar dinero que por ley no puede tener una destinación distinta que la seguridad social, y permitió que se usara para cancelar la indemnización, intereses y costas de un proceso judicial, utilizando recursos de la Unidad de Pago por Capitación girados por la Adres.

En ese mismo sentido, el Ente de Control señaló que la Contraloría le trasladó el hallazgo sobre el disciplinable, quien ejerció el cargo entre febrero de 2020 y noviembre de 2021, en el que aludió la posible erogación injustificada de los recursos públicos, lo que pudo generar una afectación al Sistema General de Seguridad Social en Salud por un valor superior a los $ 235 millones.

Para el Ministerio Público, Cadena Baca posiblemente violó las normas contables que protegen los recursos parafiscales, desnaturalizando su uso y destinación, que en este caso debían satisfacerse con el patrimonio de la EPS o con reservas técnicas, porque la aparente desviación afectaría gravemente la sostenibilidad financiera del sistema.