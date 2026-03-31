Nariño con cien destinos por conocer, busca ser referente de turismo religioso

El Santuario de Las Lajas, en Ipiales, es en la actualidad uno de los principales atractivos turísticos del departamento de Nariño. | Foto: cortesía Gobernación de Nariño

Pasto-Nariño

Con un dispositivo de mil doscientos uniformados, la Policía Nacional garantiza la seguridad en el departamento de Nariño durante la Semana Mayor.

90 uniformados se encargarán de adelantar controles en los corredores viales que conducen a sitios religiosos.

De igual manera está en marcha el dispositivo por parte de las autoridades del sector salud, Gestión del Riesgo y organismos de socorro que acompañarán a los caminantes en sus peregrinaciones hacia los distintos santuarios en los diferentes municipios de Nariño.

Peregrinación en Pasto

Entre tanto en Pasto, la Alcaldía a través de sus diferentes dependencias, activó los planes de contingencia y acompañamiento institucional para garantizar la seguridad, la movilidad, la atención en salud y la gestión del riesgo durante la Semana Santa, temporada en la que se recibe un alto número de visitantes y feligreses.

Dentro de las acciones se contempla la cobertura total de los servicios de urgencias, la continuidad en la consulta externa para evitar la congestión hospitalaria y la ubicación de unidades móviles de salud en los puntos de mayor concentración de personas, como el sector del Alto de San Fernando y otros lugares de peregrinación. Asimismo, se dispondrá de ambulancias y personal médico para la atención de cualquier eventualidad.

Por su parte, la Secretaría de Tránsito y Transporte de Pasto, en coordinación con Policía, Ejército, Bomberos, Defensa Civil y demás entidades, estableció el plan de contingencia de movilidad para la Semana Mayor.

El plan contempla operativos de control y acompañamiento en los principales puntos de peregrinación como:

Salida al oriente

Salida norte hacía Chachagüí y Cerro Morasurco

Sector de San Fernando

Salida occidentale hacia el municipio de El Tambo

Salida sur hacia el Santuario de Las Lajas

Asimismo, se implementará un plan especial de movilidad en la plaza de mercado El Potrerillo, debido al incremento de vehículos de carga que transportan pescado desde el Domingo de Ramos hasta el Jueves Santo. Se realizarán cierres viales, controles de ingreso y salida, y manejo de tráfico en la zona.

También se realizará acompañamiento en procesiones, visitas a monumentos, viacrucis y demás actividades religiosas, lo que implica la operación total del personal de la Secretaría de Tránsito durante esta temporada.

Recomendaciones y gestión del riesgo

Desde la Dirección Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres se informó que habrá acompañamiento institucional en las caminatas y peregrinaciones a la Cruz de San Fernando y la Cruz de Juanoy, donde estarán presentes organismos como Defensa Civil, Cruz Roja, Bomberos, Policía y Tránsito.

El ingreso a estos sitios estará permitido hasta las 3:00 de la tarde, con el fin de controlar la afluencia de personas y organizar el descenso de manera segura.

Entre las principales recomendaciones a la ciudadanía se encuentran:

Llevar ropa cómoda e impermeable

Hidratarse constantemente

No llevar niños en brazos; preferiblemente que sean mayores de 10 años

Evitar llevar mascotas; si se llevan, deben portar bozal

Atender las recomendaciones de las autoridades

En caso de emergencia, la ciudadanía puede comunicarse a la línea 119, que estará disponible las 24 horas durante toda la Semana Santa.