MinTransporte, ANI y Gobernación de Nariño cuestionan al alcalde de Pasto por vía a Catambuco

TRANSPORTE

El Ministerio de Transporte, la ANI y la Gobernación de Nariño, denunciaron que el alcalde de Pasto, Nicolás Toro, estaría interfiriendo en el proyecto que busca la doble calzada de la vía Catambuco - Pasto.

Sobre este tema la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, aseguró que la iniciativa ya cuenta con estudios y diseños en marcha, además de recursos garantizados para su primera fase.

“Hoy hay unos estudios y diseños en marcha. No es carreta, no fue un papel, no fue una promesa al vacío como lo han sido durante décadas. Fue concreta, y tan concreto que están haciéndose los estudios y diseños”, señaló.

La ministra explicó que el Gobierno Nacional tiene reservados más de 150 mil millones de pesos para ejecutar la primera etapa de la obra, aunque aclaró que no es posible comprometer la totalidad de los recursos sin contar previamente con los estudios definitivos.

“Están asegurados los recursos para la primera fase, por más de 150 mil millones. Los estudios y diseños tienen que salir primero. Usted no puede comprometer recursos sin tener los estudios claros”, indicó.

Diferencia por compra de predios

Uno de los principales puntos de desacuerdo entre el Gobierno y la Alcaldía de Pasto está relacionado con la adquisición de terrenos para la futura vía.

Según Rojas, algunos predios aumentaron significativamente su valor tras anunciarse el proyecto, lo que podría afectar su viabilidad financiera.

“Si usted deja que después de un anuncio de obra un predio se multiplique por dos, tres, cuatro, cinco o diez veces, es imposible hacer obras”, afirmó.

La ministra sostuvo que la prioridad del Ejecutivo es garantizar la conectividad y no destinar una parte considerable de los recursos a la compra de terrenos que, a su juicio, han sido objeto de especulación.

“Nuestra prioridad no es comprar predios. Nos vamos a seguir dedicando a la conectividad de Pasto a Catambuco por las necesidades de la gente, no por las necesidades de unos propietarios de predios que a veces ven en las obras los negocios”, agregó.

ANI asegura que existen recursos para iniciar la obra

Por su parte, el vicepresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, Roberto Uparela, aseguró que la Alcaldía de Pasto conoce desde hace meses el alcance técnico y financiero del proyecto.

“Hemos tenido reuniones en este mismo escenario donde le hemos explicado con absoluta claridad cuál es el alcance del proyecto y cuál es la disponibilidad presupuestal asegurada”, manifestó en rueda de prensa.

El funcionario explicó que la doble calzada tiene actualmente un costo estimado de 450 mil millones de pesos y que la ANI dispone de 150 mil millones para desarrollar una primera fase mientras avanzan los estudios y diseños de detalle.

“Contratamos en diciembre de 2025 los estudios y diseños fase tres, que van a permitir la ejecución inmediata de la obra”, precisó.

Además, negó que el Pacto por Nariño hubiera garantizado 325 mil millones de pesos para el proyecto.

“En el Pacto por Nariño el proyecto Pasto–Catambuco quedó como un proyecto de visión sin recursos. Quedó consignada la tarea de gestionar y conseguir esos 325 mil millones”, sostuvo.

Gobernador destaca inversiones en infraestructura

El gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar Jaramillo, respaldó los anuncios del Gobierno y destacó que la doble calzada Pasto–Catambuco fue incorporada dentro del Pacto por Nariño, aunque sin financiación asegurada en ese momento.

El gobernador Escobar también resaltó otras inversiones en infraestructura vial y aeroportuaria en el departamento, entre ellas los proyectos de doble calzada hacia Popayán, la conexión con el aeropuerto de Chachagüí y las ampliaciones previstas para los aeropuertos de Ipiales y Tumaco.