Un 160% de sobre ocupación registra el área de urgencias del Hospital Departamental de Nariño

Pasto-Nariño

El Hospital Universitario Departamental de Nariño, informó que hay un incremento en el número de pacientes que buscan atención de urgencias, generando algunas complicaciones y demoras en la atención.

El Medico David Estrada, especialista en Medicina de Emergencias del Hospital Universitario Departamental de Nariño, explicó que esta demanda de servicios genera algunas inconformidades a los pacientes que deben esperar para ser atendidos de acuerdo con el Triage, que es la evaluación rápida de síntomas y signos vitales, con la que se que permite priorizar la atención de quienes presentan mayor urgencia médica.

“Es una clasificación tiene el objetivo de direccionar adecuadamente a los pacientes de acuerdo a sus condiciones clínicas, características y signos vitales, con el fin de asegurar atenciones oportunas y un uso adecuado de los recursos de un hospital”.

Las autoridades en salud pidieron a la comunidad tener en cuenta esa clasificación puesto que, por ejemplo , un Triage 1 necesita una atención inmediata pues tiene en riesgo su vida mientras que, en un 4 o 5 puede tener tiempos de espera mayores para su atención, teniendo en cuenta que su gravedad es menor.

“Esto es muy importante para que la población en general entienda los tiempos de atención que ocurren en las salas de urgencias y comprendan la sobreocupación que se presenta actualmente a nivel nacional. En el caso de nuestra institución la sobreocupación ronda el 160% y en esta medida hemos implementado muchas funciones adicionales con especialistas y recurso del hospital”, aseguró el médico especialista.

Ante la alta ocupación el Hospital Universitario se han habilitado en otros espacios para la atención de los pacientes que llegan al área de urgencias, se habilitaron médicos y personal de apoyo para poder cumplir con las necesidades, pero esta situación ´puede evitarse si los pacientes acceden a los servicios de urgencias en los centro de salud de primer nivel donde pueden atender sus afecciones de menor gravedad,

“Utilicen por favor las redes de atención del primer y segundo nivel, en donde ustedes pueden iniciar perfectamente la consulta y así nosotros podemos salvaguardar al hospital de mayor complejidad de la región para los pacientes que presenten enfermedades más graves”, concluyó el especialista.