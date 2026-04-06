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Petro se reunió con miembros de la Junta de Ecopetrol para analizar permanencia de Roa: esto se sabe

Caracol Radio conoció que el presidente Gustavo Petro se reunió con algunos miembros de la Junta Directiva de Ecopetrol el pasado sábado 4 de abril para analizar la permanencia de Ricardo Roa en la presidencia de la estatal, en medio de las polémicas en las que se ha visto envuelto recientemente.

Para este lunes 6 de abril, a las 4:00 de la tarde, fue citada la Junta Directiva para tomar una decisión al respecto. Cabe recordar que el único camino para que Roa salga de la presidencia de Ecopetrol es una votación entre todos los miembros.

El pasado 31 de marzo, el presidente Petro había insistido en defender a Roa para mantenerlo en la cabeza de la estatal pese a los casos judiciales que enfrenta y los bajos índices que registra la petrolera.

Según dijo el mandatario en su momento, Roa ha sido una “víctima más de la derecha colombiana”, la cual estaría buscando sacarlo de la principal empresa del país por la cantidad de contratos y recursos que maneja Ecopetrol.

En su cuenta de X (antes Twitter), Petro expresó: “Quieren sacar a Roa solo porque en un mes terminan 20 billones en contratos de petróleo y gas y los contratistas son los amigos de los candidatos de la derecha. Hasta proceso penal metieron”.

Además, el mandatario pidió a la Junta Directiva que se alcancen “condiciones de mayor transparencia posible para las licitaciones y los trabajadores de Ecopetrol deben organizar cooperativas de trabajadores despedidos y actuales para ganar esos contratos”.

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¿Qué escándalos enfrenta Ricardo Roa?

Ricardo Roa fue imputado el pasado 11 de marzo por presunto tráfico de influencias, luego de la compra de un lujoso apartamento en Bogotá a un precio menor al del mercado inmobiliario. Este inmueble fue vendido por una persona cuya empresa tenía intereses en establecer contratos de servicios con Ecopetrol.

Además, es investigado por la presunta violación de los topes electorales de la campaña presidencial de 2022, en la que fungió como gerente.

En medio de la tensión que se vive al interior de Ecopetrol, Roa fue abucheado y chiflado en la más reciente asamblea de Ecopetrol realizada en Corferias el pasado 27 de marzo.

Por su parte, la Unión Sindical Obrera (USO) ha pedido a la Junta Directiva de Ecopetrol que aparte a Roa de su cargo, pues considera que las investigaciones en su contra agravan la situación de la empresa y generan riesgos para su funcionamiento y estrategia.

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