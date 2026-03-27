Definirán posible licencia a Ricardo Roa para enfrentar investigación por apartamento en Bogotá

Constructor Johny Giraldo revela quién y cómo se pagó la remodelación del apartamento de Ricardo Roa

La junta directiva de Ecopetrol se reúne el próximo lunes para tomar decisiones definitivas sobre la permanencia de Ricardo Roa al frente de la presidencia de la compañía petrolera estatal.

Fuentes cercanas a la empresa indican que una de las alternativas que se podría adoptar es otorgar una licencia al directivo, con el fin de que pueda atender los problemas judiciales que enfrenta relacionados con la compra de un apartamento en Bogotá.

La presidenta de la junta directiva de Ecopetrol, Angela María Robledo manifestó que se esta realizando un permanente monitoreo a la situación que hoy afronta Roa y respaldo la gestión que viene cumpliendo al frente de la petrolera.

Por su parte, el presidente de la petrolera, Ricardo Roa manifestó que su conciencia se encuentra tranquila y que hasta el momento no ha pensado en presentar renuncia.

Comentó que, en medio de las dificultades en el sector petrolero en el mundo, la compañía viene reportando un balance positivo.

Entre tanto, los accionistas minoritarios y la Unión Sindical Obrera, USO, ratificaron su propuesta de solicitar la renuncia del presidente de la compañía.