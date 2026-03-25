Ecopetrol adjudicó un contrato a una empresa que no cumplía los requisitos

El 6 de septiembre de 2024, Ecopetrol firmó un contrato por 254 mil millones de pesos para el mantenimiento de las facilidades de producción de gas en Cusiana y Cupiagua, dos de los campos más relevantes del país. El contrato quedó en manos de la empresa Inemec S.A.S., cuyo representante legal, Doraín Celis, aparece mencionado en un documento de la Jurisdicción Especial para la Paz como posible colaborador de estructuras paramilitares.

Pero más allá de ese antecedente, lo que realmente enciende las alarmas es lo que ocurrió dentro del proceso de selección. En 6AM de Caracol Radio encontramos que Inemec no cumplía con los requisitos técnicos mínimos exigidos por la propia Ecopetrol. El proceso se basó en el Requerimiento de Información al Mercado, conocido como RIM, una herramienta diseñada precisamente para identificar empresas con la capacidad técnica y la experiencia suficiente para operar en una región crítica para el suministro de gas del país.

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Según documentos internos de la petrolera, el umbral mínimo para avanzar en el proceso era del 75% en la evaluación técnica. Sin embargo, Inemec obtuvo 44% en experiencia y 65% en capacidad técnica, quedando clasificada en un nivel de idoneidad inferior —Grado 2—, por debajo del estándar requerido para competir por el contrato. Y no fue la única empresa evaluada. En total, 28 compañías participaron en el proceso, pero solo ocho lograron superar el umbral del 75%, algunas incluso con puntajes superiores al 90%. Es decir, había múltiples opciones con mejores condiciones técnicas.

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De hecho, en octubre de 2023, Ecopetrol envió una comunicación formal a 19 empresas —entre ellas Inemec— informándoles que no habían alcanzado el puntaje necesario y agradeciendo su participación. En otras palabras, Inemec había sido oficialmente descartada del proceso. Pero cuatro meses después ocurre algo que, hasta hoy, no tiene explicación clara.

El 27 de febrero de 2024, Ecopetrol envía una nueva comunicación en la que reinvita a Inemec al proceso, pese a que ya había sido eliminada por no cumplir con los criterios técnicos. Y no solo eso: en esa misma comunicación también se incluyen otras empresas que en la evaluación inicial habían tenido resultados nulos o incluso inexistentes en el listado. A partir de ahí, el proceso toma un rumbo distinto. Meses después, en septiembre de 2024, Ecopetrol adjudica finalmente el contrato a Inemec.

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La contradicción es evidente:

Una empresa que no cumplía con la idoneidad técnica, que había sido descartada formalmente, termina siendo la ganadora de un contrato por 254 mil millones de pesos. La evidencia que respalda esta secuencia no es menor. Incluye correos electrónicos internos, matrices de evaluación, cuestionarios del RIM y registros de sistemas corporativos que muestran que el análisis técnico inicial concluía que Inemec no debía ser seleccionada.

Consultada por Caracol Radio, Ecopetrol no respondió de fondo a estas inconsistencias. La única reacción fue preguntar si se trataba de la misma empresa mencionada en el expediente de la JEP. Después de eso, silencio. Este caso no es solo un asunto administrativo. Es un tema de gobernanza corporativa, transparencia y manejo de recursos públicos en una de las empresas más importantes del país.