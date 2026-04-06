Más de 130 mil turistas llegaron a Nariño en Semana Santa

Pasto-Nariño

Un balance satisfactorio entregaron las autoridades en Nariño al termino de la Semana Mayor en la que se registró una gran afluencia de visitantes a distintos destinos religiosos.

El dispositivo de seguridad contó con 1.200 integrantes de la Policía Nacional para para garantizar la tranquilidad de propios y visitantes. Según el reporte entregado por la institución llegaron al menos 139.000 visitantes, siendo los principales destinos Ipiales y el Santuario de Las Lajas con cerca de 100.000 visitantes, seguido de Tumaco con 20.000, Sandoná con 10.000, San Pablo con 6.000 y Berruecos con 3.000 visitantes.

Capturas en Semana Santa

El desarrollo de acciones operativas en los días santos dejó además la captura de 34 personas, de las cuales 7 fueron por orden judicial y 27 en flagrancia. Asimismo, se recuperaron 2 automotores y 2 motocicletas, y se incautaron 5 armas de fuego, 120 kilos de marihuana y aproximadamente 2 kilos de bazuco. De igual manera, se realizaron 50 incautaciones de mercancía.

En cuanto a movilidad, se registró el ingreso de 37.419 vehículos y la salida de 40.652, para un total de 78.071 vehículos movilizados durante la temporada. Se presentaron 3 siniestros viales y se impusieron 494 comparendos por diferentes infracciones.

Entre los comportamientos más recurrentes sancionados se encuentran la conducción sin licencia con 107 casos, la falta de SOAT con 79 comparendos, la no realización de la revisión técnico-mecánica con 83 casos, así como el exceso de velocidad con 33 infracciones, entre otras conductas que ponen en riesgo la vida en las vías.