Puerto de Tumaco reactiva su economía con exportación de aceites y llegada masiva de combustible

Tumaco - Nariño

El puerto de Tumaco atraviesa uno de sus mejores momentos en materia logística y comercial, en los últimos días recibió un barco con 29 mil barriles de gasolina equivalentes a cerca de 1.200.000 galones como parte del plan de abastecimiento que busca garantizar el suministro en las zonas 1, 2 y 3 del departamento de Nariño.

De acuerdo con Néstor Daniel García, vocero del puerto, el movimiento total de este mes supera los cinco millones de galones de combustible, una cifra que asegura la disponibilidad para todo el suroccidente del país.

“Hoy, mañana y hacia adelante el abastecimiento está garantizado. Es una operación logística de grandes dimensiones y cada vez la hacemos más eficiente”, afirmó el vocero tras superar varias dificultades logísticas que se registraron a inicios del segundo semestre.

“Con mucho respeto debo informar que no hay desabastecimiento de combustible. La operación del puerto y la distribución están en pleno funcionamiento”, señaló.

Además de las importaciones, el puerto mantiene una dinámica creciente en exportaciones, especialmente de aceite de palma de cera, producto que actualmente se embarca de manera continua hacia mercados internacionales.

“Estamos exportando palma de cera de manera permanente. El puerto estuvo abandonado durante años y hoy, gracias al esfuerzo conjunto del sector público y privado, vuelve a ser un motor de desarrollo para Nariño”, explicó el vocero.

La reactivación también ha impulsado la economía local. El tránsito constante de camiones cisterna ha dinamizado sectores como el hotelero y el gastronómico, al tiempo que se han facilitado donaciones gestionadas a través del puerto, como la entrega de telas a una cooperativa de mujeres víctimas del conflicto, han permitido fortalecer proyectos productivos.

Según García, la operación del puerto ya genera 40 empleos directos y cerca de 150 indirectos, representando un motor económico fundamental para el puerto nariñense luego de varios años sin funcionar.