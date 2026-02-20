Grupo Nutresa tuvo ventas por más de $ 20 billones en 2025, creciendo 10%: sus productos estrella

Persona observando hijas de vida y al lado el logo del Grupo Nutresa (Fotos vía Getty Images y redes sociales del Grupo Nutresa)

Al cierre del año de 2025, las ventas de Grupo Nutresa fueron de $ 20,6 billones, un crecimiento del 10,7% frente a las de 2024, según reportó la compañía.

La empresa señaló que los factores que llevaron a ese incremento son la diversificación geográfica regional, la fortaleza de las marcas y su posición de liderazgo en los mercados, y la cobertura y servicio de su red de distribución.

A nivel internacional, Nutresa tuvo ventas por $ 8,3 billones, con un crecimiento de 11,9 %, las cuales representan un 40,4% del total. Sus productos estrella fuera del país son Café (+56,6%), Chocolates (+50,1%), y Galletas (+25,2%).

En Colombia, las ventas alcanzaron los $ 12,3 billones, con un crecimiento del 9,9% anual y representando el 59,6% de las ventas totales. Los mayores incrementos de productos fueron en los sectores de Café (+29%), Helados (+12%), Galletas (+9,3%) y Chocolates (9,2%).

Al respecto, Jaime Gilinski, Presidente de Grupo Nutresa, afirmó que “los resultados financieros de Grupo Nutresa en el 2025 reflejan la solidez de las capacidades corporativas del Grupo y la exitosa implementación de la estrategia de rentabilización sostenible, en la cual estamos evolucionando el modelo de negocio para ser más eficientes, ágiles y pertinentes para nuestros consumidores”.

De este modo, la utilidad neta ajustada del Grupo se ubicó en $ 1.7 billones, con un crecimiento de 126,6% y al incluir los gastos no recurrentes, la utilidad neta fue de COP 1,2 billones.

