Kevin Serna elogió la competencia dentro del Fluminense

Kevin Serna aprovechó su regreso a la titular con Fluminense y fue una de las figuras en el triunfo 3-1 frente a Corinthians, resultado que mantiene al equipo en la pelea por el liderato del Brasileirao.

El atacante colombiano, que no venía siendo inicialista en las últimas jornadas, respondió con una actuación determinante. En el primer tiempo participó activamente en la apertura del marcador con una asistencia precisa para John Kennedy, y más adelante generó peligro con un remate que terminó influyendo en el segundo gol del equipo.

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Tras el compromiso, Serna se refirió a la exigente lucha por un lugar en el once titular, dejando claro que el alto nivel del grupo es una fortaleza. “Sabemos que hay una competencia fuerte, pero eso nos obliga a mejorar y mantenernos enfocados” , expresó, resaltando el valor colectivo por encima de lo individual.

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El colombiano también reconoció que supo capitalizar la oportunidad, aunque destacó el rendimiento de sus compañeros, entendiendo que la rotación es clave para sostener el nivel en el campeonato.

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