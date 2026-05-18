Álvaro Angulo: “Colombia puede pelear por el título en el Mundial”

Álvaro Angulo es uno de los futbolistas que ha tenido más regularidad en el exterior en los últimos años. El lateral zurdo pasa por un buen momento con Pumas, equipo que clasificó a la final de la Liga de México y en la que se enfrentarán a Cruz Azul por el Torneo Clausura.

El futbolista de 29 años hace parte de los 55 preseleccionados por el técnico Néstor Lorenzo de cara al Mundial y ha integrado últimamente varias convocatorias. Su primer llamado a la Tricolor se produjo en un amistoso disputado en 2022 frente a Honduras, bajo el mando del entonces entrenador, Reinaldo Rueda. Por su parte, con el actual seleccionador, fue citado por primera vez para las dos últimas fechas de Eliminatoria al Mundial, teniendo su debut en un partido oficial frente a Venezuela en Maturín, en el recordado 3-6.

Álvaro Angulo y su anhelo de estar en el Mundial

En diálogo con el Morningol de AS Colombia, Angulo se refirió a las posibilidades que tiene de estar en la lista definitiva de 26 jugadores de cara al Mundial. Aseguró que el hecho de ser un puesto tan competido, se disfrutará más en caso de integrar la convocatoria final.

“Es mucho mejor y se disfruta más cuando hay competencia, eso quiere decir que si al final está el nombre de Álvaro Angulo quiere decir que se hicieron las cosas bien, se disfruta más cuando es competitivo, que cuando es más fácil. Así que nada, trabajando día a día para estar en esa lista final”, inició diciendo.

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Entretanto, manifestó que en las convocatorias en las que ha estado le ha aprendido a los referentes a saber aprovechar las oportunidades. “Lo que aprendí es que son oportunidades que tienes que aprovechar y dar el 100% en selección, que esa oportunidad es de una vez y de eso dependerá si te siguen llamando. Lo he disfrutado mucho, he disfrutado de tener jugadores de alto nivel como Luis Díaz, James, David Ospina, he disfrutado, pero también he sido responsable”.

¿Para qué está Colombia en el Mundial?

Angulo también habló a nivel general de la Selección Colombia y lo que puede ser la presentación en el Mundial. Aseguró que el combinado nacional tiene con qué pelear por el título ante las grandes selecciones.

“No fue el mejor cierre para nosotros, con estos partidos de Croacia y Francia, pero lo que se viene haciendo es algo de resaltar. Hace mucho tiempo no perdemos en Colombia y sé la unión que hay dentro del equipo. Yo veo a la selección muy bien, que pueden pelear por el título del Mundial y esa es la ilusión de cada uno de nosotros, entregar el 100% y darle alegrías al país”, comentó.

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Por su parte, se refirió a los rivales de la Tricolor en la fase de grupos de la Copa del Mundo. “Tenemos jugadores en muy alto nivel y podemos pelear con selecciones llamadas a ganar el Mundial. Yo pensaría que sí estamos preparados para pelear (...) Es un grupo muy difícil, Congo tuve la oportunidad de verlo en el repechaje, Uzbekistán tendrá lo suyo y Portugal que es llamado a ser el favorito del grupo. Es un grupo muy difícil y tenemos que ir convencidos de que se pueden ganar los 3 puntos, pero hay que ir partido a partido”.

Otras declaraciones de Angulo

Pendiente de Atlético Nacional: “Siempre estoy viendo al verde. Ojalá puedan pasar a la final, siempre estoy haciéndole mucha fuerza al verde, veo a mis compañeros y siempre disfrutando de este fútbol”.

Juan Manuel Rengifo: “Quiero felicitar a Rengifo, lo he visto, y lo que he visto es que es muy diferente, para que pueda ayudarnos en Selección Colombia, que nos pueda dar títulos y quiero felicitarlo, porque es un jugadorazo, cuando Nacional está complicado, saca la casta por el equipo y se complementa muy bien con Alfredo, con Jorman, entonces felicitarlo, y ojalá siga así”.

David Ospina como capitán: “He tenido muchos capitanes, en cada club, con gran recorrido, pero David Ospina como capitán y como persona, es lo que lo diferencia a él de algún otro líder. Te llega siempre, te habla con cariño, es uno de los mejores capitanes que he tenido, creo que entra en el top 2″.

Diferencia entre el fútbol mexicano y el colombiano: “El ritmo, acá es un poco más alto que el colombiano. Le sacamos ventaja en lo técnico, es mejor el colombiano, pero en intensidad acá es más alto y estoy disfrutando de lo que es la liga mexicana, feliz de estar un año acá. Ojalá nuestra liga pueda crecer en eso, en intensidad”.

Efraín Juárez: “El papá de Álvaro Angulo futbolísticamente. Fue algo que él buscó desde un principio cuando estaba en Independiente, e incluso en Nacional, siempre hizo fuerza para que me quedara. Efraín sabe manejar grupo, sabe potenciar a los jugadores y eso lo está haciendo acá con Pumas, los jugadores creen en el profesor y eso ha ayudado a que eso estemos en las instancias en las que nos encontramos”.