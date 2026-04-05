DT del Vasco Da Gama, sin contemplación con los colombianos: “Cometen muchos errores”

Vasco Da Gama sufrió una dura derrota en la fecha 10 del Brasileirao. Sufriendo una remontada en condición de local 1-2 ante uno de sus rivales clásicos, Botafogo. En el encuentro solo fueron titulares dos de los cuatro colombianos con los que cuenta el plantel del equipo de Río de Janeiro.

Con esta derrota, el Vasco cayó a la novena posición con 12 puntos, producto de tres triunfos, tres empates y cuatro derrotas. La distancia con la primera posición es parcialmente de 10 puntos, sumando 22 unidades Palmeiras.

Renato Gaúcho, director técnico del club, no ocultó su molestia tras la derrota y se despachó contra los jugadores colombianos. Actualmente en el club militan Carlos Cuesta, Marino Hinestroza, Johan Rojas y Carlos Andrés Gómez.

Al ser cuestionado por Hinestroza, Gaúcho respondió: “De lo que más hablo, sobre todo porque yo mismo fui delantero, es de que tengan la serenidad necesaria para tomar las mejores decisiones. La desesperación cerca del área siempre viene del rival. Tenemos cuatro colombianos en el equipo y siempre intento corregirlos. Y cometen muchos errores. Es mi trabajo, pero me falta tiempo”.

Renato añadió sin dudar: “No puedo corregirlos al 100% de la noche a la mañana. Y está el problema de la adaptación. Cuando estaba en Grêmio y me ofrecieron jugadores colombianos y ecuatorianos, me gustaban, pero solo les di luz verde para que se incorporaran cuando se habían adaptado al fútbol brasileño. Los jugadores colombianos y ecuatorianos necesitan mucho tiempo para adaptarse al fútbol brasileño. El fútbol brasileño, comparado con el colombiano, tiene una diferencia enorme, sobre todo tácticamente. Y eso lleva tiempo. Y es difícil jugar cada tres días y corregir todo de los jugadores”.

“Se ve que muchas veces toman decisiones equivocadas porque juegan así en Colombia o Ecuador. Intento corregirlos, pero se trata de adaptación, no sucede de la noche a la mañana. Mientras tanto, puedes estar seguro de que cometerán ese tipo de error, por mucho que los corrijamos", concluyó al respecto.

De los cuatro jugadores colombianos con los que cuenta Renato Gaúcho en el Vasco Da Gama, Carlos Gómez es el que más ha logrado destacar en el equipo. El exjugador de Millonarios registra 18 partidos disputados en el año entre el Campeonato Carioca y la Serie A de Brasil, sumando un gol marcado y dos asistencias.