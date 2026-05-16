René Higuita defendió a Néstor Lorenzo de los críticas: emotivo mensaje a la Selección Colombia

René Higuita habló en exclusiva con El VBAR sobre el gran reto que se le avecina a la Selección Colombia en el Mundial 2026. Es preciso recordar que el cuadro nacional se encuentra ubicado en el Grupo K, junto con Congo, Portugal y Uzbekistán.

En primera instancia, el recordado exfutbolista defendió a capa y espada la labor que viene cumpliendo Néstor Lorenzo en el banquillo técnico. Incluso valoró la preconvocatoria de 55 futbolistas, la cual fue publicada esta semana.

“Estoy muy tranquilo con las decisiones que el técnico tome, creo que siempre tomará las mejores decisiones. Hacer la polémica de quién quedó faltando, cuando juegan 11 y piden jugadores que siquiera están dentro de los 50 que citan”, señaló.

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En cuanto a la nómina, aclaró que los citados por Lorenzo merecieron su llamado: “Yo estoy muy optimista, hay muy buenos elementos, hay una muy buena Selección y muy buenos jugadores. Esperemos que se junten como equipo en el terreno de juego y nos den muchas alegrías”.

Siguiendo por esa línea, Higuita señaló que en su época como jugador “se preocupaban que porque no había recambio”, mientras que en la actualidad “la preocupación es que hay mucho y sobra”. Es por lo anterior que aconsejó darle “la tranquilidad al técnico para que pueda elegir todo el talento que está brotando”.

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Incluso comentó que ve a la Tricolor en al final de la Copa del Mundo, “siempre y cuando agarremos la Selección como equipo“, más allá de las individualidades.

Finalmente, dejó un emotivo mensaje a todo el público colombiano: “Apoyemos y demos la mejor energía al técnico. Vamos a hacerle fuerza a la Selección”.

Vea la entrevista completa a René Higuita