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“Era una persona que encontraba vida donde era muy difícil”: compañero del bombero Iván Darío Posada

Iván Darío Posada era miembro del Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín y falleció el pasado 29 de marzo, cuando atendía una emergencia en el barrio La Toscana, en el norte de la capital antioqueña.

Luego que se conoció esta noticia, Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, decretó tres días de duelo. Además, en la semana pasada, se le ha rendido varios homenajes en la ciudad.

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Hernán, compañero del bombero Iván Posada, dialogó en 6AM W de Caracol Radio sobre la amistad que había entre los dos y su dedicación a la profesión.

“Desde que iniciamos nuestra amistad hace 16 años siendo bomberos, él siempre decía que ser bombero es un sueño y siempre llegamos a la conclusión de que nunca hemos tenido que ir a trabajar porque cuando se hace lo que uno ama en verdad, no hay un día donde uno diga, tengo que ir a trabajar”, afirmó Acosta.

“Le decíamos el sabueso porque era una persona que encontraba vida donde la verdad era muy difícil que se encontrara, rescataba personas, rescataba animales, gatos, pájaros, siempre sacaba a alguien y lo rescataba”, recordó.

Por otra parte, contó cómo es el ADN de un bombero para conservar una sonrisa en medio de tanta tragedia que tiene que atender a diario.

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“La primera es empatía, el sentir el dolor ajeno como si fuera propio y eso nos permite, y más a Iván le permitía abrazar desde ese cariño. Por eso siempre había esa sonrisa. Y lo otro es la resiliencia, el poder aceptar de que hacemos lo mejor, entregamos lo mejor, pero obviamente la última decisión siempre la toma Dios”, aseguró Acosta.

Escuche la entrevista completa:

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