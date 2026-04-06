Operativos de Semana Santa dejan 132 capturados en Medellín

Medellín, Antioquia

Las autoridades reportaron 132 capturas en Medellín durante los operativos de seguridad realizados en la Semana Santa, en acciones enfocadas en combatir delitos como microtráfico, hurto y comercialización ilegal.

Según el balance entregado por la Alcaldía y la Policía Metropolitana, 122 capturas se realizaron en flagrancia y 10 mediante orden judicial, como resultado de allanamientos, controles al transporte y verificación de antecedentes en distintos sectores de la ciudad.

Durante los procedimientos también fueron incautadas ocho armas de fuego ilegales y más de 25 kilogramos de marihuana, además de otras sustancias como cocaína, base de coca, bazuco y drogas sintéticas.

Las autoridades informaron además sobre la incautación de mercancía ilegal avaluada en cerca de 311 millones de pesos, así como la recuperación de vehículos, motocicletas y celulares que habrían sido robados.

El subsecretario operativo de Medellín, Sebastián Acosta Moncada, señaló que estos resultados hacen parte de las acciones para contrarrestar las economías ilegales en la ciudad.

“Estos resultados reflejan una acción sostenida y estratégica para recuperar el control en los territorios. Aquí hay una institucionalidad actuando con determinación, con inteligencia y con presencia real en las calles”, afirmó el funcionario.

De acuerdo con las investigaciones, gran parte de los capturados estaría vinculada a redes relacionadas con el microtráfico y el hurto, actividades que impactan la seguridad y la convivencia en varios sectores de Medellín.

Los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberán responder por delitos como tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas, hurto y receptación.