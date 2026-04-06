“Lo reconoceré como un reanimador exitoso”: compañero del bombero Iván Darío Posada

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Iván Darío Posada, miembro del Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín, perdió la vida el pasado 29 de marzo, cuando atendía un incendio en el barrio La Toscana, en el norte de la capital del departamento de Antioquia.

Tras la lamentable noticia, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, decretó tres días de duelo. Durante la última semana, la ciudad le ha rendido varios homenajes.

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Alejandro Didier Acevedo, compañero del bombero Iván Posada, habló en 6AM W de Caracol Radio sobre la amistad que había entre los dos y sus inicios de formación.

“La partida de un compañero, un amigo, como le decimos nosotros, un hermano de juego, es difícil de describirlo”, afirmó Acevedo, quien relató que se conoció de niño con Posada en los bomberos del municipio de Bello.

“Siempre muy apasionado por este cuento. Siempre motivando a todos sus compañeros a ser mejores, siempre pensando que teníamos que estar preparados, formados para salvar vidas y para proteger el bien, siempre con su alegría”: así recuerda Acevedo a Iván Darío Posada, a quien identificará y reconocerá como un reanimador exitoso.

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El bombero Iván Darío Posada no solo se destacaba por la labor que hacía con sus manos, también era valorado por las enseñanzas que impartía con la que ayudaba a seguir salvando vidas, a través de sus compañeros y otras personas.

Escuche la entrevista completa:

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