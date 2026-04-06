David González: “Papula tiene condiciones para ser uno de los mejores nueves del país”

América de Cali sufrió una derrota inesperada en el estadio General Santander, luego de ser superado 2-0 por el Cúcuta Deportivo este domingo, en uno de los primeros juego de la fecha 16 del fútbol colombiano.

Al final del partido, el técnico David González se mostró autocrítico, asegurando que al equipo vallecaucano le está faltando mayor fortaleza mental para poder sacar los partidos adelante y conseguir mejores resultados, así como también, efectividad en el área rival.

Balance del partido

“Por analizar habrá muchas cosas, que es imposible haberlas analizado en 10 minutos. Puntos claves que tenemos que mejorar, para poder hacer lo que queremos hacer en el torneo sudamericano es ser más efectivos, a la hora de concretar las opciones de gol que tenemos. Normalmente somos el equipo que primero tenemos opciones de gol y opciones claras, y eso hay que cobrar, porque cuando uno empieza a fallar dos, tres, cuatro opciones y de pronto en una jugada te meten un gol, ahí es cuando todos decimos ‘¿Y ahora?’, tocaría casi que invocar a no sé qué espíritu, porque se empieza todo a sentir cuesta arriba y al final, cuando ya estamos cuesta arriba, cuesta y viene el segundo gol del penal y ya no hubo una reacción", mencionó del juego.

Al respecto, añadió: “Son cosas que tenemos que mejorar, no solo para la Sudamericana, sino para poder aspirar estar en los playoffs de la Liga, que es una obligación nuestra”.

“lastimosamente viene siendo muy repetitiva la manera en la que nos están creando peligro los equipos y eso yo creo que ya lo saben todos, balón parado, centro de costados y nos está costando increíblemente. Eso habrá que mejorarlo para poder generarle un poquito más de confianza a los demás y que a lo mejor esa confianza nos ayude a ser más efectivos y poder anotar los goles”.

Cambios en la temporada

“Desde la clasificación a la Sudamericana con Bucaramanga, estábamos tan fijados en conseguir ese objetivo, que en el momento que se consiguió, hay algo que se desconectó. Por el momento volvemos a conectar, tenemos esos momentos brillantes, pero a la vez existe algo que no es tan bueno. El cansancio y la seguidilla de los partidos tiene repercusión. Al final lo que tú hablas de los cambios, por esta misma carga física de todos los partidos, los cambios hay que hacerlos, y uno siempre lo hace con la mejor intención, con la idea que todo va a funcionar”.

Falta de fortaleza mental

“Hay que tener una fortaleza mental grande, yo en la cancha y en el entrenamiento, puedo tirar mil corners y patear mil veces al arco y meter 900, pero al final si yo entro a la cancha y no tengo convicción, si todavía estoy arrastrando los partidos pasados y los errores que cometí, seguramente vuelven a aparecer. Hay que lograr hacer un reseteo, para eso necesitamos no solo un partido en cero, sino un partido donde no nos creen esas opciones de gol tan fácil y tan sencillas, y que se sienta tanto peligro. Por eso mismo ustedes, muchas veces manifiestan que le cedemos el control al equipo en el segundo tiempo, bien analizado, no es que se le ceda el control, sino es que se le dan unas oportunidades de gol tan sencillas, que eso es lo que empieza a generar esa sensación”.

Falta de minutos a Yojan Garcés

Si bien le dedicó grandes elogios, David González explicó la ausencia de Yojan ‘Papula’ Garcés en Cúcuta, debido a una situación desfavorable con el ambiente que actualmente atraviesa. Para el antioqueño, el joven delantero tiene las condiciones para ser uno de los mejores del país; sin embargo, “el ambiente” actual le hace muy difícil conseguirlo.

“A Papula, en esta situación viene desde hace mucho tiempo, igual lo he llevado y seguramente yo he sido el recipiente de demasiadas críticas por tenerlo. Llega un momento en que, a lo mejor para el ser humano, es mejor no estar que estar, eso muy poca gente lo entiende. Papula tiene unas condiciones para ser de los mejores nueve de este país, lastimosamente está en un momento y un ambiente donde le será muy difícil hacerlo. Seguramente llegará algo distinto, un momento donde pueda demostrar todo ese potencia, ojalá pueda ser aquí, difícil por todo el ambiente que tiene alrededor, pero si es en otro lado, estoy seguro que lo va a demostrar y va a ser un gran jugador de fútbol”.