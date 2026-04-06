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06 abr 2026 Actualizado 17:27

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Medellín

Balance de siniestros viales disminuyo un 50% en Medellín

La capital antioqueña cerró la Semana Mayor con dos personas fallecidas: un motociclista de 50 años y otro de 20.

Foto: cortesía.

Foto: cortesía.

Yesenia Palacios Salazar

Medellín

Antioquia

La Semana Santa se ha caracterizado por ser una temporada con mayor tránsito vehicular en el país. Por ello, la Administración Distrital llevó a cabo un plan integral para la seguridad vial en el territorio.

De acuerdo con el balance entregado por las autoridades, Medellín cerró la Semana Mayor con dos personas fallecidas: un hombre de 50 años y otro de 20. En comparación con las cuatro muertes del año anterior, esto representa una disminución de la mitad.

“Durante la Semana Mayor tuvimos una reducción del 50% en muertes por siniestros viales, dos personas menos fallecidas frente a cuatro del año anterior, casos que corresponden lamentablemente a motociclistas, resaltando que la única cifra de mortalidad aceptable es cero”, manifestó Pablo Ruiz, secretario de Movilidad.

Leer también: Vehículo de transporte público con fallas mecánicas se volcó en Ciudad Bolívar; hubo cuatro heridos.

Acciones de control y seguridad

Las autoridades realizaron alrededor de 120 acciones, entre controles de embriaguez, operativos contra piques ilegales o carreras clandestinas, verificación de documentos y acompañamiento a procesiones. Asimismo, hubo presencia en los planes éxodo y retorno, especialmente en los principales corredores de ingreso y salida a la capital antioqueña.

De igual forma, se impusieron 2.262 comparendos: 1.115 a motociclistas y 1.147 a conductores de automóviles. Además, se efectuaron 406 inmovilizaciones, de las cuales 312 correspondieron a motocicletas y 94 a automóviles.

Las medidas adoptadas tienen como fin mitigar las altas cifras de siniestralidad reflejadas en años anteriores durante la misma época.

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