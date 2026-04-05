En la vía Turbo- Apartadó, dos motos chocaron y tres jóvenes fallecieron

Dos de los tres fallecidos en el accidente de Turbo- foto tomada de El Reportero

Antioquia

En la mañana de este domingo se registraron dos accidentes de tránsito en vías de Antioquia. Uno en la subregión del Urabá y el otro en el Suroeste del departamento, que dejan tres víctimas y cuatro lesionados. En uno de los casos, al parecer, los afectados habrían ingerido licor.

El primer siniestro reportado en la madrugada y el más grave se reportó en la vía que de Apartadó conduce a la población de Turbo, sector La Caleta. Allí, tres personas que se movilizaban en dos motos chocaron de frente y las tres personas fallecieron en el sitio. Dos de ellos fueron identificados como Juan David Quinto Moreno, de 19 años y Luis Felipe Pacheco, de 22 años.

“Colisionan 2 motocicletas, una aparentemente por invasión de carril; mueren en el sitio las 3 personas. Desafortunadamente, y como es usual acá en la región, es sin medidas de seguridad, no tenían documentos de las motocicletas, sin casco, excediendo límites de velocidad. Un evento desafortunado, muy lamentable”, reportó el Teniente coronel David Augusto Díaz, comandante de Policía Uraba (E).

Sobre este caso, al parecer algunos de los muchachos involucrados habrían ingerido licor y es lo que se investiga por parte de las autoridades. De otro lado, el oficial manifestó que este es el primer accidente fatal de la Semana Santa en esa subregión antioqueña.

Hispania

El otro accidente se registró en la vía Hispania-Andes en el suroeste del departamento; allí un taxi que se dirigía hacia Medellín chocó con un carro particular debido a un derrame de combustible en el sector El Arenillo. Los cuatro ocupantes del taxi que llevó la peor parte quedaron lesionados.

“Entre ellas un menor de edad, el cual tiene una lesión que se atiende de manera ambulatoria en el Hospital San Juan del Suroeste; las otras 3 personas, al momento de la atención, nos reportaron que posiblemente debían ser 2 de ellas trasladadas a un centro asistencial de mayor complejidad”, reportó Jefferson Gómez, comandante de bomberos Hispania.

Esta vía estuvo cerrada varias horas mientras retiraban los vehículos involucrados.