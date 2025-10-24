Jóvenes entregan cerca de 3.000 armas blancas en proceso de transformación liderado por el IDIPRON

Bogotá D. C.

El Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (IDIPRON) recolectó unas 3.000 armas cortopunzantes entregadas voluntariamente por jóvenes, en su mayoría, exhabitantes de calle.

De acuerdo con la entidad, muchos de estos jóvenes han participado en diversos procesos pedagógicos y de acompañamiento integral a lo largo de este año en la capital.

Además, hicieron entrega de diversos elementos asociados al consumo de sustancias psicoactivas, tales como pipas y restos de marihuana, tusi, bazuco, bóxer y popper.

Este proceso se llevó a cabo durante la mañana del viernes 24 de octubre en la Calle 6 #46-04 en la Unidad de Protección Integral (OPI) Oasis del IDIPRON en la localidad de Puente Aranda al suroccidente de Bogotá.

Javier Palacios, director de la entidad, declaró que “cada arma que es entregada contribuye a la seguridad de nuestra ciudad. Estos jóvenes que un día llegaron a la UPI Oasis buscando apoyo, hoy son ejemplo de cambio”.

De acuerdo con el funcionario, muchos jóvenes que participaron en esta actividad “hacen parte de equipos de cultura ciudadana o trabajan en convenios con otras entidades”. Palacios aseguró que “en Bogotá, las segundas oportunidades se traducen en seguridad y esperanza”.

La Secretaría de Seguridad de Convivencia y Justicia, junto a la Policía Metropolitana de Bogotá, acompañaron la entrega. El IDIPRON resaltó el trabajo articulado y el compromiso institucional por los procesos de transformación en la ciudad.

Asimismo, Gabriel Cuadros, uno de los jóvenes participantes señaló: “Entregar estos elementos es dejar atrás lo que fuimos. Ahora queremos aportar para que Bogotá sea más segura y mostrar que sí se puede cambiar”.