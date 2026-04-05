Tras bombardeos, se someten a la justicia cabecilla y mando medio de disidencias de ‘Iván Mordisco’

Tras los bombardeos y el incremento de las operaciones militares en el oriente del país, un cabecilla y un mando medio de las disidencias de “Iván Mordisco” se sometieron a la justicia ante tropas del Ejército Nacional en el departamento del Meta.

Según información conocida por Caracol Radio, integrantes de estas estructuras ilegales que delinquen en Guaviare estarían cambiando su modalidad de deserción: se movilizan hacia el Meta, ubican a las tropas desplegadas y allí manifiestan su intención de entregarse voluntariamente.

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Entre los sometidos está alias “Flavio”, señalado por inteligencia militar como el tercer cabecilla de la estructura 44 “Antonio Ricaurte”, bajo el mando directo de alias “Willy Costeño”, principal cabecilla del Bloque Amazonas “Manuel Marulanda Vélez”, de la facción de “Iván Mordisco”.

De acuerdo con las autoridades, alias “Flavio” delinquiría principalmente en la trocha ganadera y en las veredas Barrancolorado, Cumare, Charras, Caño Negro y El Boquerón, en San José del Guaviare. Es señalado de participar en cobros extorsivos, desplazamientos forzados y otras acciones contra la población civil, con una trayectoria criminal cercana a ocho años.

Las autoridades también establecieron que, en sus inicios, hizo parte del grupo “Carolina Ramírez”, donde integró anillos de seguridad de alias “Danilo Alvizu” y alias “Paisa Yerminson”. Posteriormente, entre 2021 y 2022, habría hecho parte del esquema de seguridad de Néstor Gregorio Vera Fernández, alias “Iván Mordisco”.

El otro sometido es alias “Meteoro”, quien se desempeñaba como mando medio de la estructura 44 y tendría una trayectoria de cerca de cuatro años en ese grupo ilegal. Fue cabecilla de escuadra y encargado de la seguridad de alias “Flavio”.

Tanto alias “Flavio” como alias “Meteoro” son señalados de delitos como extorsión, desplazamiento forzado, reclutamiento de menores, narcotráfico y uso de artefactos explosivos.

Según inteligencia militar, los cabecillas han endurecido el control sobre sus integrantes tras las constantes deserciones e incluso han incrementado las amenazas contra sus familias si intentan someterse.

Para evitar sospechas, alias “Flavio” y alias “Meteoro” idearon una estrategia: salieron rumbo a Granada, Meta, con pancartas alusivas al grupo armado, bajo el pretexto de instalarlas en la vía, pero en realidad buscaban escapar de la estructura.

Al encontrarse con tropas de la Cuarta División del Ejército, se identificaron como integrantes de la organización ilegal y manifestaron su intención de someterse a la justicia.

Durante el procedimiento, entregaron una pistola Pietro Beretta calibre 9 milímetros, tres pancartas alusivas al Bloque Amazonas “Manuel Marulanda Vélez”, equipos de comunicación e información que ahora es analizada por inteligencia.

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Según las autoridades en lo corrido de este año, cerca de 20 integrantes han desertado de las estructuras de ‘Mordisco’, en medio de la presión operacional de la Fuerza Pública.

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