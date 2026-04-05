Petro dice que Fuerza Pública no captura a ‘Iván Mordisco’ porque “compra a comandantes”

El presidente Gustavo Petro aseguró que la no captura de Iván Mordisco tendría relación con presuntos actos de corrupción en las zonas donde delinque.

“El que no se encuentre a Iván Mordisco, solo tiene un nombre… no solo porque es un jaguar colombiano traqueto con mucho dinero, sino que con ese dinero hace ‘chiquito malo’ con la Policía, la compra en sus zonas; Iván Mordisco compra los comandantes que deben capturarlo”, afirmó.

El mandatario sostuvo que estas acciones le permiten evadir las operaciones militares en su contra.

“Así se escapa de los bombardeos, pero deja morir a los suyos. Le avisan antes de cada bombardeo”, agregó.

En medio de sus declaraciones, Petro también cuestionó la efectividad de la lucha contra el narcotráfico a nivel internacional.

“Si no se acuerda que EE. UU. castigue el narcotráfico de verdad a cualquier país, extraditar se vuelve una tontería; los traquetos prefieren negociar en Miami y Nueva York que ser capturados en Colombia”, señaló.

Además, hizo referencia a la operación de estructuras criminales en el exterior y su fortalecimiento económico.

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“Los jefes… no se encuentran porque viven en Dubái y los protegen con acuerdos judiciales en EE. UU., mientras aumentan sus exportaciones al resto del mundo y se hacen más poderosos”, indicó.

Finalmente, el presidente incluso planteó la posibilidad de implementar herramientas financieras internacionales en el país.

“Le pido a Brasil extender el sistema PIX a Colombia… ojalá deje de considerar la lista OFAC que ya no sirve”, concluyó.