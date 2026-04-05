En zona rural de Anorí ubicaron ocho minas antipersonal y las destruyeron

Anorí- Antioquia

Soldados de la Brigada 14 del Ejército ubicaron ocho artefactos explosivos improvisados en la vereda La Plancha del municipio de Anorí, Nordeste de Antioquia. Los cuales se destruyeron de manera controlada con el apoyo del Equipo de Explosivos y Demoliciones, EXDE.

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Según el reporte del Ejército, los artefactos habían sido instalados a pocos metros de los caminos veredales por donde transita la comunidad, con lo que se evitó que algún campesino los haya pisado poniendo en riesgo su integridad.

“De un área preparada, ocho artefactos explosivos de alto poder. Cabe resaltar que estos artefactos explosivos han sido instalados por el GAO ELN, frente Héroes y Mártires de Anorí”, aseguró el Teniente coronel Carlos Alonso Romero, comandante Batallón de Infantería Liviana N.42 Batalla de Bomboná.

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Este tipo de acciones de esa guerrilla son frecuentes en ese territorio, manifiesta el Ejército, y varios campesinos han quedado lesionados o han perdido la vida, por lo que se adelantarán las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes.

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