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21 may 2026 Actualizado 23:22

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Los dos trasladados de la cárcel de Itagüí no estuvieron en la fiesta vallenata: concejal Tobón

El corporado aseguró que la información entregada por el Alto Comisionado para la Paz no es cierta con respecto a esos traslados.

Otti Patiño- Andrés Tobón

Otti Patiño- Andrés Tobón

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El concejal de Medellín Andrés Tobón manifestó que investigó la veracidad de la información que entregó Otti Patiño, Alto Comisionado para la Paz, sobre la veracidad del traslado de cabecillas de la cárcel de Itagüí y que estuvieron en la parranda vallenata con Nelson Velásquez con otros jefes de las estructuras ilegales que hacen parte de la paz urbana.

El corporado asegura que esa información no es exacta y reconoce que, si bien hubo dos recientes traslados desde la Cárcel La Paz de Itagüí a otras zonas del país, son individuos que no estuvieron en la polémica fiesta en la mencionada y polémica fiesta.

Resulta que desde Itagüí han salido para Girón y para otra cárcel del país alias Alex Mentiras y alias Jonás. Lo raro de esta vaina, que es donde no cuaja la mentira de Patiño, es que estos personajes fueron capturados entre el 20 y el 22 de abril”, explicó el concejal Tobón.

Agrega que la mencionada fiesta se realizó el 8 de abril y en ello es que argumenta que la información entregada por el Alto Comisionado no es exacta.

Norbey Valle David

Norbey Valle David

Periodista antioqueño con experiencia en diferentes medios de comunicación de televisión y radio, desde...

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