Exhiben en Granada medallas entregadas por militares implicados en falsos positivos

Granada, Antioquia

En un hecho acompañado y dirigdo con y para las víctimas de ejecuciones extrajudiciales en Antioquia, la Jurisdicción Especial para la Paz acompañó en Granada la inauguración de la exposición “Renunciar al silencio y a la negación”.

Esta es una muestra que exhibe 30 medallas y condecoraciones entregadas por antiguos integrantes del Batallón de Artillería No. 4 Jorge Eduardo Sánchez Rodríguez, BAJES, a familiares de víctimas de ‘falsos positivos’.

Este tipo de condecoraciones habían sido otorgadas originalmente a militares por supuestos resultados operacionales que, según la investigación de la JEP, correspondían en realidad a asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate.

Las piezas expuestas incluyen Medallas de Servicios Distinguidos de Orden Público, Medallas del Valor de la Gobernación de Antioquia y reconocimientos internos del Ejército entregados durante los años más críticos del fenómeno de ejecuciones extrajudiciales en el departamento.

Proceso de homenaje y declaraciones de la JEP

Durante la apertura, el presidente de la JEP, el magistrado Alejandro Ramelli, aseguró que la entrega de estas medallas representa una transformación de los comparecientes y una renuncia al silencio frente a lo ocurrido.

“La entrega de estas condecoraciones de máximos y no máximos responsables ha sido una forma en la que comparecientes de la fuerza pública han renunciado al silencio. Luego de encontrarse cara a cara con las víctimas y de ver su profundo dolor, hubo una transformación en ellos”, afirmó Ramelli.

La JEP documentó que entre 2002 y 2007 integrantes de la fuerza pública asesinaron al menos a 589 personas en Antioquia y posteriormente las reportaron falsamente como guerrilleros muertos en combate. Además, estableció que 228 de las víctimas fueron desaparecidas forzosamente.

Según la investigación del Subcaso Antioquia del Caso 03, estos crímenes ocurrieron en medio de presiones institucionales por resultados operacionales, sistemas de incentivos y estigmatización de civiles señalados de pertenecer a grupos armados ilegales.

Demás detalles de los casos e investigaciones

Otro de los datos relevantes revelados por la Jurisdicción es que 42 de los 50 máximos responsables imputados ya reconocieron su responsabilidad en estos hechos ante el tribunal de paz, mientras 869 comparecientes no considerados máximos responsables fueron remitidos a la Ruta No Sancionatoria para definir su situación jurídica.

La magistrada Catalina Díaz señaló que las medallas fueron entregadas por iniciativa de los propios comparecientes como un gesto de reparación simbólica y reconocimiento de lo ocurrido.

Mientras tanto, víctimas y sobrevivientes insistieron en que conocer la verdad ha permitido aliviar parte del dolor dejado por estos crímenes.

La exposición también incorpora fotografías, piezas audiovisuales y testimonios sobre el tránsito de militares que pasaron de negar los hechos a reconocer públicamente su participación en ellos, dentro de los procesos restaurativos adelantados por la JEP.

La muestra permanecerá abierta al público en el Salón del Nunca Más de Granada durante todo junio y posteriormente será trasladada a la sede principal de la JEP en Bogotá.