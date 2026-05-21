Riesgo de apagón nacional: Andesco exige al Gobierno actuar con criterio técnico y no ideológico

En Risaralda sólo los cafeteros han entregado reporte de sus afectaciones por el calor. / Cortesía Colprensa

Medellín, Antioquia

Desde Andesco, su presidente Camilo Sánchez Ortega señaló que el país debe priorizar la soberanía energética y aprovechar sus recursos de petróleo, gas y carbón, en lugar de depender de importaciones o frenar la producción por razones ideológicas.

Según indicó, el sector enfrenta graves problemas financieros, especialmente por las deudas del Estado con empresas como Air-e, lo que pone en riesgo la capacidad de respuesta ante el fenómeno de El Niño y podría derivar en un apagón nacional, afectando el PIB y el sector productivo.

Por ello, expuso que es urgente que el Gobierno pague los recursos adeudados, actúe con criterios técnicos y no ideológicos, y reconozca el papel fundamental de las empresas energéticas y los subsidios cruzados para evitar una crisis mayor.

En relación con el fenómeno de El Niño y el riesgo de apagón, Camilo Sánchez Ortega, presidente de Andesco, indicó que hace más de un año enviaron documentos al Gobierno en los que le recomendaban iniciar de inmediato el proceso de embalse, realizar campañas de sensibilización y, especialmente, promover el ahorro de agua y energía. Ante este panorama, reconoció el trabajo realizado por Hidroituango, la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín.

Por su parte, Alejandro Arbeláez, gerente general de Hidroituango, expuso que la hidroeléctrica está generando a plena capacidad y representa una pieza clave para enfrentar el inminente fenómeno de El Niño, que se prevé será intenso.

Arbeláez enfatizó que es urgente llenar los embalses en los próximos dos meses, lo que requiere encender más plantas termoeléctricas para reducir la presión sobre las hidroeléctricas.

Finalmente, sentenció: “Sin recursos del Gobierno para el sector energético y sin suministro seguro de combustibles, hay riesgo de apagón técnico, económico o por mal uso ciudadano del agua”.