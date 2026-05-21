ICETEX abre 2.ª convocatoria para 12.900 créditos educativos

Medellín, Antioquia

Luego de 75 años de servicios, el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX), anunció la apertura de crédito educativo para el segundo periodo de 2026, con más de 12 mil cupos disponibles para estudiantes que desean cursar programas de educación pregrado, posgrado y formación en el exterior.

El lanzamiento, que se llevó a cabo este 21 de mayo en la Institución Universitaria ITM y contó con más de 25 colegios de Medellín, está diseñada para ampliar el acceso a la educación superior en Colombia y la región antioqueña, con distintas modalidades de financiación para diversas áreas como ciencias de la salud, ingenierías, programas STEM, entre otras.

El presidente del ICETEX, Álvaro Urquijo, destacó el impacto de la convocatoria y aseguro que estas ofertas buscan transformar la experiencia educativa de los jóvenes: “En Antioquia tenemos 45.000 beneficiarios, 21.000 en Medellín y 23.000 en el resto del departamento 60% mujeres, 40% hombres. Es uno de los departamentos con los mejores promedios o tasas de pago. La gente es muy cumplida”.

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Primera aplicación móvil de la entidad

Durante el evento, el instituto también presento su primera aplicación móvil, una herramienta para modernizar sus servicios y facilitar trámites como consultas de crédito, factura, carreras disponibles, entre otros.

La transformación digital, según Urquijo, responde a las nuevas dinámicas tecnológicas y a mejorar los canales de acceso al manejo financiero de los estudiantes.

Adicionalmente, reiteró que todos los trámites de postulación son gratuitos sin intermediarios ni terceros e hizo un llamado a los aspirantes a realizar los procesos únicamente a través de los canales oficiales.