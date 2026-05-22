Altavista: Habrían capturado los principales cabecillas de “Los Chivos”, alias “Menor” y “Champeta”

Medellín

En las últimas horas, la policía y la fiscalía realizaron un importante operativo en el suroriente de Medellín contra los grupos ilegales que delinquen en la zona y que someten a la población con intimidaciones, homicidios y extorsiones.

Según las fuentes de la zona, un grupo bastante numeroso de uniformados llegó hasta el sector La Palma, también conocido como Los Chivos, y capturó a varias personas, alrededor de cuatro, entre ellas a alias “Menor”, el presunto cabecilla principal del grupo conocido como “Los Chivos”; con él también habría caído alias “Cahampeta” , también jefe del mismo grupo. Se indica que una tercera persona sería otro componente importante, pero esta última información no se conoce con detalle aún. Estas dos personas hacían parte del cartel de los más buscados del corregimiento de Altavista.

Según las fuentes, estas dos personas recibían órdenes directas de alias “Chatán”, hoy detenido. Este es el máximo jefe de Los Chivos y hermano de alias “Menor”.

Estas personas estaban delinquiendo en esa zona de Medellín durante varios años, donde se les acusa de cometer múltiples delitos como amenazas, homicidios, extorsiones, desplazamientos forzados , desapariciones y, además, liderarían el microtráfico en parte de Belén, surtiendo las diferentes plazas de vicio.

Se está a la espera de que las autoridades entreguen mayores detalles de este golpe al combo Los Chivos. Ya que se deben surtir las audiencias preliminares, como legalización de captura.