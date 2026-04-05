Pablo Repetto explicó por qué reemplazó a Mateo Puerta en los primeros minutos del juego ante Tolima

Deportes Tolima e Independiente Santa Fe empataron 2-2 en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, en compromiso pendiente por la décima fecha del fútbol colombiano. El equipo bogotano cumplió con una gran presentación; no obstante, en medio de su necesidad en la tabla, el empate no le sirve de mucho.

En la rueda de prensa al final del partido, el técnico uruguayo Pablo Repetto lamentó no haber podido lograr la victoria y explicó los motivos del cambio de Mateo Puerta, reemplazado a los 13 minutos y quien se marchó en medio del llanto, lo que generó mucha especulación.

“Sentimos que nos vamos con poco, el equipo hizo un gran esfuerzo. El cambio de Mateo (Puerta) es porque él tiene un tema muscular en el cuádriceps y por eso sale”, aclaró Repetto, quien antes de realizar la sustitución habló con el jugador por unos segundos.

Sobre el encuentro, manifestó: “Recibimos un gol tempranero, en una jugada aislada, un lateral volante llega al otro, creo que la quiere parar y entra por arriba. Costó un poquito, ellos tienen otra situación, nos fuimos acomodando, tomamos algunos riesgos, teníamos que correrlos porque vinimos a buscar los 3 puntos, generábamos situaciones, pasamos a ganar y el segundo tiempo ajustamos algunas cosas, el equipo no pasaba zozobra, incluso tuvimos algunas situaciones que nos las culminamos y en una jugada de afuera nos convierten, creo que hay un rebote y hace que la pelota vaya más rápido”.

En su análisis del juego, añadió: “Después fuimos a buscar el tercero, estuvimos cerca. Terminamos el partido con una sensación de que queríamos seguir jugando, porque sentíamos que estábamos más cerca nosotros, la última fue nuestra. Nos toca hoy no ganar, pero el equipo en este último tramo ha demostrado cosas muy buenas que nos ilusionan, a pesar de la situación en la tabla que no es la que queremos y la que merecemos. El equipo cada vez es más agresivo, juega en campo rival”.

Al respecto, concluyó: “La tabla no nos tiene conformes, quedan cuatro finales, ahora nos toca pensar en el partido de la Copa y después jugar esas cuatro finales para intentar meternos entre los ocho. A medida que podamos estar entre los ocho, este equipo tiene carácter y puede ser competitivo”.

¿Cómo quedó Santa Fe en la tabla de posiciones?

Con el empate, Santa Fe se puso al día en el campeonato y llegó a 19 puntos, ubicándose en la casilla 12 de la tabla, a tres puntos del octavo puesto que conserva Internacional de Bogotá. El próximo jueves recibirá a Peñarol en la primera fecha del Grupo E de la Copa Libertadores; mientras que el domingo siguiente se medirá a Millonarios en un clásico bogotano determinante para ambos equipos.