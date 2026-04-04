Resumen y goles de Tolima 2-2 Santa Fe de la fecha 10 de la Liga Colombiana

Resumen y goles de Tolima 2-2 Santa Fe | Foto: Deportes Tolima

Deportes Tolima reaccionó a tiempo y logró igualar 2-2 frente a Independiente Santa Fe en un partido intenso y cambiante, que dejó emociones hasta bien entrada la segunda mitad.

El compromiso inició con ritmo alto y goles tempraneros. Tolima abrió el marcador al minuto 5′ con anotación de Jersson González, pero la respuesta de Santa Fe no tardó en llegar. Hugo Rodallega igualó al 19’ y posteriormente Omar Fernández, al 40’, le dio la ventaja al conjunto bogotano antes del descanso, en un primer tiempo parejo, pero donde la visita fue más efectiva de cara al arco.

Para la segunda mitad, el desarrollo del juego mantuvo la misma tónica de equilibrio, aunque con un claro protagonismo ofensivo del equipo local. Tolima asumió el control, generó más aproximaciones y fue inclinando el campo a su favor, mientras Santa Fe resistía e intentaba sostener la ventaja.

Le puede interesar: María José Marín logra hazaña para el golf Colombiano, gana el Augusta National Women’s Amateur

La insistencia del Vinotinto y Oro tuvo recompensa al minuto 74, cuando Juan Pablo Torres apareció para marcar el 2-2, desatando la celebración en el estadio y haciendo justicia a lo que se veía en el trámite del segundo tiempo.

Con este empate, Tolima se mantiene en la tercera posición de la tabla con 27 puntos, mientras que Santa Fe queda en la casilla doce con 19 unidades, dejando escapar una victoria que parecía encaminada.

Un resultado que refleja lo disputado que fue el encuentro, pero también la capacidad de reacción de Tolima, que nunca dejó de insistir y encontró en el tramo final el premio a su dominio ofensivo.

Le puede interesar: Remontada épica del Bayern: iban perdiendo 2-0 al minuto 80’ en casa del Friburgo

Reviva la transmisión del partido

Reviva el minuto a minuto