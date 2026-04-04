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06 abr 2026 Actualizado 00:43

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Liga Colombiana

Resumen y goles de Tolima 2-2 Santa Fe de la fecha 10 de la Liga Colombiana

Deportes Tolima iguala con Independiente Santa Fe en el Manuel Murillo Toro.

Resumen y goles de Tolima 2-2 Santa Fe | Foto: Deportes Tolima

Resumen y goles de Tolima 2-2 Santa Fe | Foto: Deportes Tolima

Resumen y goles de Tolima 2-2 Santa Fe | Foto: Deportes Tolima

Deportes Tolima reaccionó a tiempo y logró igualar 2-2 frente a Independiente Santa Fe en un partido intenso y cambiante, que dejó emociones hasta bien entrada la segunda mitad.

El compromiso inició con ritmo alto y goles tempraneros. Tolima abrió el marcador al minuto 5′ con anotación de Jersson González, pero la respuesta de Santa Fe no tardó en llegar. Hugo Rodallega igualó al 19’ y posteriormente Omar Fernández, al 40’, le dio la ventaja al conjunto bogotano antes del descanso, en un primer tiempo parejo, pero donde la visita fue más efectiva de cara al arco.

Para la segunda mitad, el desarrollo del juego mantuvo la misma tónica de equilibrio, aunque con un claro protagonismo ofensivo del equipo local. Tolima asumió el control, generó más aproximaciones y fue inclinando el campo a su favor, mientras Santa Fe resistía e intentaba sostener la ventaja.

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La insistencia del Vinotinto y Oro tuvo recompensa al minuto 74, cuando Juan Pablo Torres apareció para marcar el 2-2, desatando la celebración en el estadio y haciendo justicia a lo que se veía en el trámite del segundo tiempo.

Con este empate, Tolima se mantiene en la tercera posición de la tabla con 27 puntos, mientras que Santa Fe queda en la casilla doce con 19 unidades, dejando escapar una victoria que parecía encaminada.

Un resultado que refleja lo disputado que fue el encuentro, pero también la capacidad de reacción de Tolima, que nunca dejó de insistir y encontró en el tramo final el premio a su dominio ofensivo.

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Reviva la transmisión del partido

Reviva el minuto a minuto

Hay nuevos mensajes
90´

Termina el partido

Tolima 2-2 Santa Fe

90+

Desición tomada

Gol invalidado

Tolima 2-2 Santa Fe

90+

Gol en revisión

El VAR llama al central, para revisar la jugada de gol

90+

GOOOOOOL de Santa Fe

Alexis Zapata marca el gol de la victoria para Santa Fe

90+

Se adicionan minutos

CINCO minutos más de adición

87'

Tarjeta para Tolima

Daniel Pedrozo es expulsado con tarjeta roja directa

85´

Se aproxima Santa Fe

Intenta Santa Fe con una transición ofensiva que no logra concretar Omar Fernández

80´

Partido en trámite

Posesión del balón dividida en la mitad de la cancha

74´

GOOOOOOOOOL de Tolima

Juan Pablo Torres marca el gol del empate a favor de Tolima, con un remate de media distancia. 

Tolima 2-2 Santa Fe

68´

Tolima sigue intentando

Tolima hace aproximaciones por las bandas buscando el centro para poder buscar el gol del empate del partido.

63´

Se reanuda el partido

Sale del terreno de juego el jugador de Santa Fe, para ser atendido afuera.

60´

Partido detenido

Helebilton Palacios es atendido dentro del campo luego de recibir un golpe en la cabeza

55´

Tiro libre a favor de Tolima

Steven Rodriguez recibe una fuerte entrada cerca al borde del área de Santa Fe

50´

Partido en trámite

Posesión del balón dividida

45´

Inicia el segundo tiempo

Rueda el balón en el Manuel Murillo Toro

45´

Termina el primer tiempo

Tolima 1-2 Santa Fe

45´

Se adicionan minutos

TRES minutos más de juego

42´

GOOOOOOOOL de Santa Fe

Luego de la revisión se valida el gol que pone en ventaja a Santa Fe, marca Omar Fernández

41´

Jugada en revisión

Llama el VAR para revisión de la jugada

40´

Fuera de juego

Gol anulado por fuera de juego de Omar Fernández

35´

Sigue intentando Santa Fe

Vulve a aproximarse Tolima con juego directo en terreno Cardenal

30´

Intenta Tolima

Juega en terreno de Santa Fe y comienza hacer aproximaciones de peligro en el área del Cardenal

25´

Partido en trámite

Posesión dividida en la mitad de la cancha

19´

GOOOOOOOOOL de Santa Fe

Hugo Rodallega iguala el compromiso y pone a pelear nuevamente a Santa Fe en el partido

15´

Posesión del balón

Deportes Tolima maneja el ritmo del partido

10'

Partido en trámite

Posesión del balón dividida en la mitad de la cancha

GOOOOOOOOL de Tolima

Jersson González marca el primer gol del partido

0'

Inicia el partido

Rueda el balón en el Manuel Murillo Toro

Equipos al terreno de juego

Actos Protocolarios

Camerino de Tolima

Listo el Camerino de Santa Fe

Titular de Santa Fe

Titular de Tolima

Bienvenidos al minuto a minuto del partido!

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