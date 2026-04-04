Resumen y goles de Tolima 2-2 Santa Fe de la fecha 10 de la Liga Colombiana
Deportes Tolima iguala con Independiente Santa Fe en el Manuel Murillo Toro.
Deportes Tolima reaccionó a tiempo y logró igualar 2-2 frente a Independiente Santa Fe en un partido intenso y cambiante, que dejó emociones hasta bien entrada la segunda mitad.
El compromiso inició con ritmo alto y goles tempraneros. Tolima abrió el marcador al minuto 5′ con anotación de Jersson González, pero la respuesta de Santa Fe no tardó en llegar. Hugo Rodallega igualó al 19’ y posteriormente Omar Fernández, al 40’, le dio la ventaja al conjunto bogotano antes del descanso, en un primer tiempo parejo, pero donde la visita fue más efectiva de cara al arco.
Para la segunda mitad, el desarrollo del juego mantuvo la misma tónica de equilibrio, aunque con un claro protagonismo ofensivo del equipo local. Tolima asumió el control, generó más aproximaciones y fue inclinando el campo a su favor, mientras Santa Fe resistía e intentaba sostener la ventaja.
Le puede interesar: María José Marín logra hazaña para el golf Colombiano, gana el Augusta National Women’s Amateur
La insistencia del Vinotinto y Oro tuvo recompensa al minuto 74, cuando Juan Pablo Torres apareció para marcar el 2-2, desatando la celebración en el estadio y haciendo justicia a lo que se veía en el trámite del segundo tiempo.
Con este empate, Tolima se mantiene en la tercera posición de la tabla con 27 puntos, mientras que Santa Fe queda en la casilla doce con 19 unidades, dejando escapar una victoria que parecía encaminada.
Un resultado que refleja lo disputado que fue el encuentro, pero también la capacidad de reacción de Tolima, que nunca dejó de insistir y encontró en el tramo final el premio a su dominio ofensivo.
Le puede interesar: Remontada épica del Bayern: iban perdiendo 2-0 al minuto 80’ en casa del Friburgo
Reviva la transmisión del partido
Reviva el minuto a minuto
Termina el partido
Tolima 2-2 Santa Fe
Desición tomada
Gol invalidado
Tolima 2-2 Santa Fe
Gol en revisión
El VAR llama al central, para revisar la jugada de gol
GOOOOOOL de Santa Fe
Alexis Zapata marca el gol de la victoria para Santa Fe
Se adicionan minutos
CINCO minutos más de adición
Tarjeta para Tolima
Daniel Pedrozo es expulsado con tarjeta roja directa
Se aproxima Santa Fe
Intenta Santa Fe con una transición ofensiva que no logra concretar Omar Fernández
Partido en trámite
Posesión del balón dividida en la mitad de la cancha
GOOOOOOOOOL de Tolima
Juan Pablo Torres marca el gol del empate a favor de Tolima, con un remate de media distancia.
Tolima 2-2 Santa Fe
Tolima sigue intentando
Tolima hace aproximaciones por las bandas buscando el centro para poder buscar el gol del empate del partido.
Se reanuda el partido
Sale del terreno de juego el jugador de Santa Fe, para ser atendido afuera.
Partido detenido
Helebilton Palacios es atendido dentro del campo luego de recibir un golpe en la cabeza
Tiro libre a favor de Tolima
Steven Rodriguez recibe una fuerte entrada cerca al borde del área de Santa Fe
Partido en trámite
Posesión del balón dividida
Inicia el segundo tiempo
Rueda el balón en el Manuel Murillo Toro
Termina el primer tiempo
Tolima 1-2 Santa Fe
Se adicionan minutos
TRES minutos más de juego
GOOOOOOOOL de Santa Fe
Luego de la revisión se valida el gol que pone en ventaja a Santa Fe, marca Omar Fernández
Jugada en revisión
Llama el VAR para revisión de la jugada
Fuera de juego
Gol anulado por fuera de juego de Omar Fernández
Sigue intentando Santa Fe
Vulve a aproximarse Tolima con juego directo en terreno Cardenal
Intenta Tolima
Juega en terreno de Santa Fe y comienza hacer aproximaciones de peligro en el área del Cardenal
Partido en trámite
Posesión dividida en la mitad de la cancha
GOOOOOOOOOL de Santa Fe
Hugo Rodallega iguala el compromiso y pone a pelear nuevamente a Santa Fe en el partido
Posesión del balón
Deportes Tolima maneja el ritmo del partido
Partido en trámite
Posesión del balón dividida en la mitad de la cancha
GOOOOOOOOL de Tolima
Jersson González marca el primer gol del partido
Inicia el partido
Rueda el balón en el Manuel Murillo Toro
Equipos al terreno de juego
Actos Protocolarios
Camerino de Tolima
Listo el Camerino de Santa Fe
Titular de Santa Fe
Titular de Tolima
Bienvenidos al minuto a minuto del partido!
Tolima vs Santa Fe