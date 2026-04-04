Cúcuta vs. América por la Liga colombiana: ¿Cómo y dónde ver?

Cúcuta Deportivo recibe al América de Cali en la apertura de la jornada 16 de la Liga colombiana. El partido se da en panoramas diferentes para los dos equipos, los escarlata son sextos con 24 puntos, mientras que los de la frontera están en el puesto 17 con 12 unidades.

Los dirigidos por David González venían con una racha negativa, pero la cortaron en la jornada anterior ante el Atlético Bucaramanga al que venció dos goles por cero como local. Una victoria ante su próximo rival lo dejará muy cerca de clasificar entre los ocho mejores.

El Cúcuta, por su parte, llega al encuentro luego de lograr un muy valioso empate como visitante ante Atlético Nacional en partido que terminó 0-0. El equipo de Richard Páez tiene solo dos partidos ganados, seis empatados y siete perdidos.

La última vez que se enfrentaron Cúcuta Deportivo y América de Cali fue el pasado 12 de noviembre de 2020 con victoria para los rojos con un marcador de tres a cero.

¿Cuándo, dónde y a qué hora ver Cúcuta vs. América?

El partido entre Cúcuta Deportivo y América de Cali será este domingo 5 de abril en el estadio general Santander de Cúcuta a las 4:00 p.m., hora colombiana.

¿Cómo ver Cúcuta vs. América?

El partido entre Cúcuta y América se podrá ver por el canal Win+ y sus plataformas digitales. También lo podrá seguir por el minuto a minuto en caracol.com.co y en la transmisión del Fenómeno del Fútbol por Caracol Radio.

Posibles Nóminas

Cúcuta: Federico Abadía; Yair Abonia, Brayan Córdoba, Diego Calcaterra, Brayan Montaño; Leider Berdugo, Kevin Londoño, Santiago Orozco, Eduar Arizalas; Luisfer Hernández y Jaime Peralta.

DT: Richard Paéz.

América: Jean Fernandes; Mateo Castillo, Marlos Torres, Andrés Mosquera, Omar Bertel; Rafael Carrascal, Josen Escobar; Yeison Guzmán, Jan Lucumí, Darwin Machis y Daniel Valencia.

DT: David González.

Árbitros del partido Cúcuta vs. América

Árbitro central: Álvaro Meléndez (Magdalena).

Asistente 1: John Reyes (Antioquia).

Asistente 2: Danilo Sarmiento (Boyacá).

Cuarto árbitro: Jorge Sanna (Norte de Santander).

VAR: Mauricio Pérez (Antioquia).

AVAR: Nataly Arteaga (Nariño).