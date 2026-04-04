DT de O’Higgins: “Millonarios es un rival importante, nos tocó un debut muy difícil”

Comienza la fase de grupos para los equipos colombianos en los torneos internacionales. Millonarios estará enfrentándose este martes a O’Higgins en suelo chileno, en compromiso válido por la primera fecha del Grupo C del certamen continental.

Los azules llegan a este encuentro tras una mala semana en el rentado local, sumando un empate en casa ante Fortaleza y cayendo en su visita a Jaguares en Montería. Ambos resultados dejaron al cuadro bogotano fuera del grupo de los ocho.

O’Higgins, por su parte, viene de derrotar este sábado a Audax Italiano 2-1, en un compromiso celebrado en el Estadio El Teniente de Rancagua, mismo escenario que albergará el partido copero de esta semana.

El argentino Lucas Bovaglio, exjugador y técnico del equipo chileno, expresó su respeto por Millonarios, catalogándolo como un rival importante y un debut “muy difícil” en el certamen continental".

“Permanentemente tenemos que estar cambiando el chip. Hace unos días atrás era Copa de la Liga. Nos metimos en el torneo de primera. Pasamos a la Copa Sudamericana. Millonarios, un rival importante. La verdad que arrancamos con un debut muy difícil. Pero bueno, este grupo lo exigís y responde. Entonces, da para ilusionarse”, comentó al final del encuentro de este sábado.

En el campeonato chileno, O’Hggins marcha parcialmente en la cuarta posición con 13 puntos, producto de cuatro triunfos, un empate y tres derrotas en ocho partidos jugados. Colo Colo lidera con 15 unidades.

El juego entre O’Higgins y Millonarios se estará disputando el martes 7 de abril en el Estadio El Teniente de Rancagua, partido que dará inicio a las 7:00PM, hora colombiana.