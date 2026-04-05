Tabla de posiciones de la Liga colombiana: Así va tras Tolima vs. Santa Fe

Deportes Tolima e Independiente Santa Fe se enfrentaron en el estadio Manuel Murillo Toro para ponerse al día en la liga colombiana en partido aplazado por la décima jornada del campeonato local.

Tolima 2 vs. 2 Santa Fe

Tolima recibió a Santa Fe en su estadio para jugar por el partido que se aplazó en la jornada 10 de la Liga colombiana. Los equipos llegaban al encuentro con realidades diferentes, un Tolima ya casi clasificado y un Santa Fe con muchas dificultades en la tabla.

El equipo local no esperó mucho para irse en ventaja. Al minuto 4, Jersson González anotó luego de un error de la defensa de Santa Fe. Pero los visitantes llegaron rápido al empate con un gol de Hugo Rodallega y al minuto 41, Fernández Frasica marcó el segundo para los cardenales.

En el segundo tiempo, Tolima consiguió el empate con un golazo de Juan Pablo Torres de media distancia ante el que no pudo hacer nada el arquero Asprilla. A Santa Fe le anularon una jugada de gol al final del partido.

Así va la tabla de posiciones tras Tolima vs. Santa Fe