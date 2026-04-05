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06 abr 2026 Actualizado 02:18

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Fútbol

Video: Díber Cambindo y Daniel Arcila, verdugos de Camilo Vargas en triunfo de León

Los dos colombianos vencieron a su compatriota y marcaron los goles con los que Atlas fue superado 2-0.

Díber Cambindo celebra el primer gol de León ante Atlas / Twitter: @clubleonfc.

Díber Cambindo celebra el primer gol de León ante Atlas / Twitter: @clubleonfc.

Díber Cambindo celebra el primer gol de León ante Atlas / Twitter: @clubleonfc.

Club León, en una actuación estelar de dos de sus jugadores colombianos, se impuso 2-0 a Atlas en el Estadio León, en juego válido por la fecha 13 de la Liga MX. En el equipo visitante atajó el arquero de la Selección Colombia, Camilo Vargas.

El equipo de casa se impuso con anotaciones de Díber Cambindo y de Daniel Arcila. Cambindo fue el encargado de abrir el marcador a los 13 minutos, recibiendo un pase desde la banda izquierda de Iván Moreno y definiendo de primera de pierna derecha, dejando sin ninguna chance a Vargas.

Cuando el partido ya estaba por concluir, apareció Daniel Arcila, quien fue suplente, para recibir un pase filtrado de Ismael Díaz y, ante la salida de Vargas, definió con categoría picando la pelota, dejando sin respuesta al portero bogotano a los 90+2 minutos.

Más información

Cambindo ha disputado 13 partidos en el presente campeonato con León, registrando seis goles y una asistencia; Arcila, por su parte, ha estado presente en 10 compromisos, marcando dos anotaciones.

En el equipo de casa, dirigido por el argentino Javier Gandolfi, exDT de Atlético Nacional, fue titular y jugó todo el partido el defensa Stiven Barreiro.

Con este resultado, León llegó a 16 puntos y quedó en el décimo lugar del campeonato, ubicado a un solo punto de Tigre, octavo. Atlas, por su parte, se quedó con 18 unidades, ubicado en la séptima plaza.

Cristian Pinzón

Cristian Pinzón

Coordinador digital de deportes. En Caracol Radio desde 2015. Amante de la escritura, la radio, el fútbol,...

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