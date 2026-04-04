VIDEO | Jhon Córdoba anotó golazo en la victoria del Krasnodar en la Liga de Rusia

Jhon Córdoba volvió a ser determinante en el fútbol europeo. El delantero colombiano disputó los 90 minutos en la victoria Krasnodar este sábado 4 de abril, en el marco de la jornada 23 de la liga rusa, y fue el encargado de marcar el gol que le dio los tres puntos a su equipo.

En un partido cerrado y de pocas opciones claras, el atacante apareció en el momento justo. Corría el minuto 86 cuando Krasnodar ejecutó una jugada rápida en transición ofensiva. El marfileño David Cobnan filtró un pase preciso que encontró a Córdoba en velocidad, quien no dudó y definió con contundencia para decretar el 1-0 definitivo. Un tanto que desató la celebración y confirmó, una vez más, el peso del colombiano en el frente de ataque.

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Más allá del gol, Córdoba tuvo una actuación destacada, participando activamente en el juego ofensivo y siendo referencia constante para su equipo. Su capacidad física, movilidad y oportunismo fueron claves para destrabar un compromiso que parecía encaminado al empate.

Con este resultado, Krasnodar se consolida en lo más alto de la tabla de posiciones con 52 puntos y una diferencia de gol de +32, superando por la mínima a Zenit de San Petersburgo, que suma 51 unidades y +27 en la diferencia de gol.

El equipo del colombiano da así un paso importante en la lucha por el título, mientras Córdoba continúa reafirmando su gran momento individual, siendo pieza clave en un Krasnodar que sueña con consagrarse campeón en la temporada.

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Así fue el gol del Jhon Cordoba